ಅಮೆರಿಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್​​ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧ: ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಮಾತು

ಅಮೆರಿಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಓದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್, ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ
ಉಕ್ರೇನ್​​ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧ ; ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ (AP)
Published : December 10, 2025 at 9:02 AM IST

ರೋಮ್, ಇಟಲಿ: ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮಂಗಳವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಿನದೊಳಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ರೂಪಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕೀವ್​ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊದಲ ಕರಡನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಟೀಕಿಸಿದ್ದವು. ಇದು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದವು.

ನಾವು ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬುಧವಾರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾಳೆ( ಬುಧವಾರ) ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಓದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, ಪೊಲಿಟಿಕೊಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾ ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಸಮರ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೀವ್​ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧ: ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ: ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ, ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಲ್ಲದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು. ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಕಾನೂನು ಸಮರ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೇ ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಹೊಸ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮರ ಕಾನೂನಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಸಂಸದರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮತದಾನ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ರಷ್ಯಾದ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಈಗ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ, ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ: ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಅವರು ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮಂಗಳವಾರ ಅವರು ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ಮತ್ತು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ರಷ್ಯಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಡಾನ್‌ಬಾಸ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾಗೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಕೀವ್​ NATOಗೆ ಸೇರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಎರಚುವಂತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಯೋಜನೆಗೆ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್-ಉಕ್ರೇನ್ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಮಾತುಕತೆ ನಂತರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನ 28-ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 20 ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ: ನಾವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೇ? ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಕಾನೂನು, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ಹೊಸ ಆಕ್ರಮಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ದೂರದರ್ಶನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್, ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಡಾನ್‌ಬಾಸ್ ಪ್ರದೇಶ ರಷ್ಯಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರದೇಶ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯುರೋಪ್​ ಟೀಕಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್ : ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಅತ್ತ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರು.

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಉಕ್ರೇನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ. ಪೊಲಿಟಿಕೊ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಯುರೋಪಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಏನನ್ನೂ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧವು ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಇಂದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಖಾತರಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

