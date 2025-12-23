ETV Bharat / international

ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ: ಬದ್ಧತೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಯೂನಸ್

ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವೇಳೆ ಯೂನಸ್, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ಹೇಳಿಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Yunus reiterates commitment to hold Bangladesh general elections
ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಯೂನಸ್ (File/AFP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 23, 2025 at 8:55 AM IST

ಢಾಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೂನಸ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸುಂಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು, ಮುಂಬರುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಯುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಷರೀಫ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾದಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಯೂನಸ್ ತಮ್ಮ X ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಜಿತ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುಂಕ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೂನಸ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 20 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾದಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪದಚ್ಯುತ ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೂನಸ್​ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸುಮಾರು 50 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ನಾವು ಮುಕ್ತ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಯೂನಸ್ ಹೇಳಿದರು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಶೇಖ್ ಬಶೀರುದ್ದೀನ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ. ಖಲೀಲುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಡಿಜಿ ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಾಮಿಯಾ ಮೋರ್ಷೆಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಸೋಮವಾರದಂದು ಇಂಕಿಲಾಬ್ ಮೊಂಚೊ, 13 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಸಂಚಾಲಕ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾದಿಯ ಹಂತಕರನ್ನು ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಎಂದು BDNews24 ನಲ್ಲಿನ ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. FBI ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಯಾರ್ಡ್‌ನಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ರಚಿಸುವಂತೆ ಗುಂಪು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹಾದಿ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಪೀಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಆಸಿಫ್ ನಜ್ರುಲ್ ಅವರ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು BDNews24 ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಹಾದಿ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಇಂಕಿಲಾಬ್ ಮೊಂಚೊ ಸೋಮವಾರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಡೈಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

