ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ; ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ, ನಾಲ್ವರು ಸಾವು
Violence In Bangladesh: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಚಟ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ನ ಪಾಂಚ್ಲೈಶ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 19, 2026 at 4:48 PM IST
ಢಾಕಾ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಚಟ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಗೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವು ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ನೇತೃತ್ವದ, ನಿಷೇಧಿತ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಗುರುವಾರ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದ "ಲಾಕ್ಡೌನ್" ಬಳಿಕ ಈ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಲವೆಡೆ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಧನಗಳ (ಐಇಡಿ) ಸ್ಫೋಟ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಧ್ವಂಸ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧಡೆ ಯೂನಸ್ ಅವರ 'ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಬ್ಯಾಂಕ್'ನ ಹಲವು ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಟ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ನ ಪಂಚಲೈಶ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಗೂ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ (ಬಿಎನ್ಪಿ) ಸೇರಿದವರು ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.
ರಾಜಧಾನಿಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಸವಾರರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.
ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೆ ಕರೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2024ರ ಜುಲೈ (ಜುಲೈ ದಂಗೆ) ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ನಡೆದ ದಮನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳ ಆರೋಪದಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಆ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಗುರುವಾರ ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನವೇ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿತ್ತು.
79 ವರ್ಷದ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಳಿಕ 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ತೊರೆದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಅವರನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರುತ್ತಿದೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಢಾಕಾ ಸರ್ಕಾರ ನವದೆಹಲಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗದ ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆ (ಹಸೀನಾ ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ) ಸೇರಿದಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ - ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು, ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಯಾದ 'ಬಾರ್ಡರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ'ದ ಸಾವಿರಾರು ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೆ ಮುನ್ನ ಕೇವಲ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 565 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ನೂರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ನಹಿದ್ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸೇರಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು "ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ" ಹಾಗೂ "ಪತನಗೊಂಡ, ಸೋತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿ" ಎಂದಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್, ಅದು ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಎತ್ತದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಯಾರೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. 2024ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಜನರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಈಗಲೂ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸದೇ, ಪಕ್ಷದ ತಳಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಿಎನ್ಪಿ (BNP) ಶಾಸಕರಿಗೆ ರೆಹಮಾನ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ನಾರೈಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೈಋತ್ಯ ಫರಿದ್ಪುರ ಮತ್ತು ಪಿರೋಜ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಎನ್ಪಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಬ್ಬರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಎನ್ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಎರಡು ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಬಿಎನ್ಪಿ ನಾಯಕನ ಮನೆ, ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಪಕ್ಷದ ಎರಡು ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ನಿಷೇಧಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಐದು ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. 64 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 28 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಾಹನಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಈಶಾನ್ಯ ಸಿಲ್ಹೆಟ್, ವಾಯುವ್ಯ ರಾಜಶಾಹಿ ಹಾಗೂ ನೈಋತ್ಯ ಬರಿಶಾಲ್ ಮತ್ತು ಫರೀದ್ಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಯೂನಸ್ ಅವರ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಅವರ 'ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಬ್ಯಾಂಕ್'ನ ಶಾಖೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಗುಪ್ತ ದಾಳಿಗಳು ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಬಳಿಕ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯೂನಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮಧ್ಯಂತರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಪಕ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಕ್ಷದ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಯೂನಸ್ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹಸೀನಾ ಬೆಂಬಲಿಗರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಮಧ್ಯಂತರ ಆಡಳಿತವು ಹಸೀನಾ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ದಂಗೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಅವರು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರೂರ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಈ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ತಮಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳುವುದಾಗಿ ಹಸೀನಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
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