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ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಬಾಬ್ ಅಲ್ - ಮಂಡೇಬ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರ ದಾಳಿ: 6 ಮಂದಿ ಸಾವು

ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಇಬ್ಬರು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಂದು ಯೆಮೆನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

Yemen claims 6 killed in Houthi "double-tap" strike on ship in Red Sea's Bab al-Mandeb Strait
ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರ ದಾಳಿ: 6 ಮಂದಿ ಸಾವು (ANI)
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By ANI

Published : August 12, 2026 at 7:42 AM IST

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ಅಡೆನ್, ಯೆಮೆನ್: ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಬಾಬ್ ಅಲ್ - ಮಂಡೇಬ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್-ಟ್ಯಾಪ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯೆಮೆನ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಯೆಮೆನ್‌ನ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೌತಿಗಳು ಆಹಾರ ಸಾಗಿಸುವ ತಿಹಾಮಾ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮೂವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರವೂ ಹೌತಿಗಳು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಯೆಮೆನ್​ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಇಬ್ಬರು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಂದು ಯೆಮೆನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

ಹಡಗಿನ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಿತ್ತು. ಯೆಮೆನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೌದಿ ಒಡೆತನದ ಹಡಗಿಗೆ ಇದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮೆರೈನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನ ದತ್ತಾಂಶವು ತಿಹಾಮಾ ಹಡಗು ತಾಂಜೇನಿಯಾ ಧ್ವಜದ ಅಡಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯೆಮೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಯೆಮೆನ್‌ನ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಜಾಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅರಾಮ್ಕೊ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಡುವಣ ಹೊಸ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಮೊದಲ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಈ ದಾಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೌತಿಗಳು ಡ್ರೋನ್​ ​ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಹಜ್ಜಾ ಗವರ್ನರೇಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಸೌದಿ ಡ್ರೋನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೌತಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವಕ್ತಾರ ಯಾಹ್ಯಾ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

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TAGGED:

6 KILLED IN HOUTHI ATTACK
RED SEA
BAB AL MANDEB STRAIT
ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ
HOUTHI DOUBLE TAP STRIKE

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