ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರ ಮಾತುಕತೆ; ಅಪೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್, ಪುಟಿನ್, ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಸಭೆ
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 18-19ರಂದು 33ನೇ ಅಪೆಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ನಾಯಕರ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 21 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 16, 2026 at 11:02 AM IST
ಬೀಜಿಂಗ್(ಚೀನಾ): ಚೀನಾ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡುವೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರು ಶೆನ್ಜೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 18-19ರಂದು 33ನೇ ಅಪೆಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ನಾಯಕರ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 21 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮೂರು ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕಡಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಾಗತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕುರಿತ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಚರ್ಚೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಪ್ಪಂದವಾದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎರಡು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬದ್ಧ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕಡಿತದ ಕುರಿತು ತಾವು ಚರ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಸರಣವು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಭವನದ ವಕ್ತಾರೆ ಒಲಿವಿಯಾ ವೇಲ್ಸ್ ಕಳೆದ ವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕೋಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಬೀಜಿಂಗ್, ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಾವು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮೂಲದ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬಹುದು.
ಮಾತುಕತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಈ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾವು ಇರಾನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿದಾರನೂ ಆಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಟೆಹ್ರಾನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೀಜಿಂಗ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಸ್ಕೋದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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