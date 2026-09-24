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ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ; ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಜಿನ್​​ಪಿಂಗ್​ಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಖುದ್ದು ಸ್ವಾಗತ

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಜೊತೆಗೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರು ಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪೆಂಗ್​ ಲಿಯುನ್​ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.

Xi Jinping Arrives In US For 3-Day Visit To Rare Airport Reception By Trump
ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2026 at 10:27 AM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ (ಅಮೆರಿಕ): ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​​ಪಿಂಗ್​ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರನ್ನು ಖುದ್ದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ನ ಜಾಯಿಂಟ್​ ಬೇಸ್​ ಆಂಡ್ರ್ಯೋಸ್​​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಜೊತೆಗೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರು ಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪೆಂಗ್​ ಲಿಯುನ್​ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​​ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆವು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದು, ಎರಡೂ ದೇಶದ ಜನರು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ಸಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ಸಿನುವಾ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕ್ಸಿ, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಚೀನಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್​, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಸ್ಥಿರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೆವು. ಇದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಸಹಕಾರವನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಿತವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸ್ಥಿರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಮತ್ತು ಕ್ಸಿ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದೇಶಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಗಳ ಗಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕ ಸಮರದ ನಡುವೆಯೇ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಬುಸಾನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಅಮೆರಿಕ-ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸುಂಕ ಸಂಬಂಧಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಪ್ಪಂದವು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಪ್ ರಫ್ತು ಪರವಾನಗಿಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳು ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ, ಎರಡೂ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ; ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಚೀನಾದ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ. ನಾಯಕರ ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಖರವಾದ ಮಾತುಕತೆಯ ನಿಲುವಿನ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ​ ಚೀನಾ ಭೇಟಿ: ಜಿನ್​ ಪಿಂಗ್​ - ಟ್ರಂಪ್​ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಮ್ಮತ; ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ

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FIRST LADY MELANIA TRUMP
CHINESE PRESIDENT XI IN US
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಜಿನ್​​ಪಿಂಗ್​ಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಸ್ವಾಗತ
XI JINPING ARRIVES IN US

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