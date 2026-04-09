ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಚಿಂತೆ; ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಮೆರಿಕ: ವರದಿ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಂತೆ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಂಗಳವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
By PTI
Published : April 9, 2026 at 11:06 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಏರುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ, ಟೆಹ್ರಾನ್ ಜೊತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು ಎಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬುಧವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮೇಲೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದ ಟ್ರಂಪ್, ಮಾರ್ಚ್ 21 ರಂದು ಇರಾನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದಾಗಿನಿಂದ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೇತೃತ್ವದ ಬ್ಯಾಕ್ ಚಾನೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಐದು ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಂತಿಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿರಿಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇರಾನ್ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ಗಡುವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಮುನೀರ್, ಟ್ರಂಪ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ ಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಫ್ಟಿ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಸಂಘರ್ಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ತಟಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಇರಾನ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಬೆಂಬಲಿತ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಂಬಿದ್ದವು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮುನೀರ್ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಪಕ್ರಮ ಎಂದು ರೂಪಿಸಿದ ಷರೀಫ್, ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ "draft — Pakistan’s PM message on X" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಸಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆ: ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಶ್ರಿ