ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ₹12,500 ಕೋಟಿ ನೆರವು ಘೋಷಣೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು 2017-18ರಲ್ಲಿ 452 ಮಿಲಿಯನ್ ಇದ್ದರು. ಅದು 2023-24ರ ವೇಳೆಗೆ 604 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಶೇಕಡಾ 6 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 3.2 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
By PTI
Published : June 22, 2026 at 8:24 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 12,500 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಹಣಕಾಸು ನೆರವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
1.1 ಕೋಟಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಗುರಿ: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿ ಹಣಕಾಸು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಲಿರುವ 1.1 ಕೋಟಿ (11 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಸರಳೀಕರಣ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಯೋಜನೆ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು: ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಈ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡಲಿದೆ.
ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ, ಹಳೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 29 ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳಾಗಿ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಸರ್ಕಾರದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರ ಸಂಖ್ಯೆಯು 2017-18ರಲ್ಲಿ 452 ಮಿಲಿಯನ್ ಇತ್ತು. ಅದು 2023-24ರ ವೇಳೆಗೆ 604 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 150 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಶೇಕಡಾ 6 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 3.2 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 9 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ.
ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ 2047 ವಿಷನ್: ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು 2026-31ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮೂಹದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ 2047' ವಿಷನ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: "ಸವಾಲಿನ ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದ ನಡುವೆಯೂ, ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೊಹಾನ್ಸ್ ಜುಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅರೆ-ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮೂಹದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಅಂಗವಾದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (IFC) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಡಿಪಿಎಫ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
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