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ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ: ಅವಳಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಈಗ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಾವಿನ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ!

ತಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪುನರ್ವಸತಿಯ ಭರವಸೆಯೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಎಂದು 22 ವರ್ಷದ ಬಾಮ್ ಮಾಯಾ ತಮಾಂಗ್ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Woman Who Gained Fame Rescuing Twin Daughters Grieves
ಅವಳಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಯೀಗ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಾವಿನ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 14, 2026 at 11:22 AM IST

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ಕಠ್ಮಂಡು, ನೇಪಾಳ: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಹನ್ನೆರಡು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಅವಳಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ. ತನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ನುಗ್ಗಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಬಾಮ್ ಮಾಯಾ ತಮಾಂಗ್ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಓಡಿದರು. ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ, ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಾಯದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ಬಾಮ್ ಮಾಯಾ ಈಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮತ್ತು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿನ ಆ ಸಂಚಲನ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಸುವಾದ ಬೆತ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

Woman Who Gained Fame Rescuing Twin Daughters Grieves
ಪ್ರವಾಹದ ದಿನ ಮಹಿಳೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಓಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ (ETV Bharat)

ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ ಪ್ರಿಸ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬಳಕೆದಾರರು ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು "ಅತ್ಯುತ್ತಮ" ಅಥವಾ "ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿ ಶ್ಲಾಘನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 26ರ ನೇಪಾಳದ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೌಂಟ್ ಲಾಂತಾಂಗ್ ಲಿರುಂಗ್‌ನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿ ಕುಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಚೀನಾದ ಟಿಬೆಟ್‌ನ ಗೈರಾಂಗ್ ಬಂದರು ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ರಸುವಾ, ನುವಾಕೋಟ್, ಧಾಡಿಂಗ್, ಗೋಖಾ ಮತ್ತು ಚಿತ್ವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ವಿನಾಶವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು.

Woman Who Gained Fame Rescuing Twin Daughters Grieves
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬಚಾವ್​ ಆದ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)

ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಸೆಕೆಂಡು ತಡವಾಗಿದ್ದರೂ ನಾನೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದು 22 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಹತ್ತಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೇಪಾಳಿ ಊಟವಾದ ಬೇಳೆ ಸಾರು, ಅನ್ನ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ ತಿನ್ನಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಪ್ರದೇಶವು ಕಂಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಮಾಂಗ್ ಕುಟುಂಬ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಮನೆಯನ್ನು ಸುನಾಮಿಯಂತಹ ಪ್ರವಾಹವು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಾಮ್ ಮಾಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಆತುರದಿಂದ ಓಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬಳು ಎಡವಿ ಬೀಳುತ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಆತಂಕಗೊಂಡ ತಾಯಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ನಾನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಾಗ, ಆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಂದಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಬಾಮ್ ಮಾಯಾ ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಆಘಾತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

Woman Who Gained Fame Rescuing Twin Daughters Grieves
ನೇಪಾಳ ಭೀಕರ (ETV Bharat)

ಆ ದುರಂತದ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ 12 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತಿ 25 ವರ್ಷದ ಸಂದೇಶ್ ತಮಾಂಗ್, ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ನೇಪಾಳದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲೇ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ನಂತರ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಬತ್ತಾರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಠ್ಮಂಡುವಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆತಂಕವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ರಸುವಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಾಧಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಾಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಮ್ ಮಾಯಾ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹವು ಅವರ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನೂ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ದಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಹಣ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಆಗಲಾದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಮುಗ್ದವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ 45 ವರ್ಷದ ಕರ್ಮ ತಮಾಂಗ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ತ್ರಿಶೂಲಿ ನದಿಯ ದಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸುಮಾರು 100 ಕುಟುಂಬಗಳ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರವಾಹವು ತೀವ್ರವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

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