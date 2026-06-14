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ಬಂಗೀ ಜಂಪ್ ವೇಳೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟದೇ 40 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಎಸೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: 21ರ ಯುವತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು

ಬಂಗೀ ಜಂಪ್ ವೇಳೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದಾಗಿ 21 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಸುಮಾರು 130 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

WOMAN KILLED AFTER BUNGEE JUMP
ಬಂಗೀ ಜಂಪ್ ವೇಳೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟದೇ ಯುವತಿಯನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (Screengrab)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 14, 2026 at 1:19 PM IST

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ಬ್ರೆಜಿಲ್‌: ಬಂಗೀ ಜಂಪ್ ವೇಳೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದಾಗಿ 21 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಸುಮಾರು 130 ಅಡಿ (40 ಮೀಟರ್) ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಸಾವೊ ಪಾಲೊ ರಾಜ್ಯದ ಲಿಮೆರಾ ನಗರದ ಪೊಂಟೆ ಡೊ ಎಸ್ಕ್ವೆಲೆಟೊ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೃತಪಟ್ಟ ಯುವತಿಯನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲ್ಯುಯೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪದವೀಧರೆ ಮಾರಿಯಾ ಎಡ್ವರ್ಡಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಡಿ ಫ್ರೀಟಾಸ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದುರ್ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ.

ರೋಪ್ ಜಂಪಿಂಗ್ (ಬಂಗೀ ಜಂಪ್ ಮಾದರಿಯ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆ) ಮಾಡಲು ಮರಿಯಾ ಎಡ್ವರ್ಡಾ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಜಿಗಿಯುವ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಬಂದ ಆಕೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮರೆತಿದ್ದರು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟದೆಯೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಹಗ್ಗ ನೋಡಿ ಎಂದು ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಯುವತಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಳು.

ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಬಂಗೀ ಜಂಪ್​ಗೂ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಫ್ರೀಟಾಸ್ ತನ್ನ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. "ನನಗೆ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಜಿಗಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಹುಚ್ಚ ಯಾರು?" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದೇ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕೆ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾವಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆಕೆಯ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಫ್ರೀಟಾಸ್ ಬಂಗೀ ಜಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಗ, ಸುಮಾರು 40 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟದೇ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಹಳ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಆರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"21 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಎಸೆದಿರುವುದು ನನ್ನ ರಕ್ತ ಕುದಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನೀವು ಯುವತಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲು ಹೇಗೆ ಮರೆಯುತ್ತೀರಿ?, ಇದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ. ಇದನ್ನು ಕೊಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಮೊತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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