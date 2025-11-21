ETV Bharat / international

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ: ಮಮ್ದಾನಿ

Donald Trump and Zohran Mamdani
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಜೋಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ (File Photo (AP))
November 21, 2025

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅಮೆರಿಕ​: ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ ನಗರದ ನಿಯೋಜಿತ ಮೇಯರ್​ ಜೋಹ್ರಾನ್​ ಮಮ್ದಾನಿ ಗುರುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನ.4 ರಂದು ನಡೆದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ ನಗರದ ಮೇಯರ್​ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಜೋಹ್ರಾನ್​ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಮ್ದಾನಿ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಮ್ದಾನಿ "ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕರ್‌ಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೊದಲಿಗನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಈ ನಗರವನ್ನು ಮನೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿರುವ ಎಂಟೂವರೆ ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಬೇಕಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಶ್ವೇತಭವನವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ" ಎಂದು ಮಮ್ದಾನಿ ಹೇಳಿದರು.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಆಡಳಿತವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಗರಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸವಾಲು ಏನು ಎಂದು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದರು.

ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸೋಶಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್​, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ ನಗರದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್​ ಮೇಯರ್​ ಜೋಹ್ರಾನ್​ ಕ್ವಾಮಿ ವಮ್ದಾನಿ ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಓವಲ್​ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನ. 21ರಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ನ. 4ರಂದು ಮೇಯರ್​ ಚುನಾವಣೆ ಮುನ್ನಾ ದಿನದಂದು ಮಮ್ದಾನಿಯವರ ಗೆಲುವು ನ್ಯಾಯಾರ್ಕ್​ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಪತ್ತು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಮಮ್ದಾನಿಯವರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಪ್​ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.

