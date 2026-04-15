ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತಾ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸುಂಕ: ಜಗತ್ತಿನ 10 ಸುಂಕ ರಹಿತ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳಿವು!
ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
Published : April 15, 2026 at 1:25 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಶೇ 80ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ವಹಿವಾಟು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಂಕವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಇರಾನ್ - ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದ್ದು, ಅದರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕ್ರಮ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೂ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಲಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಡಗು ವಿಮೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಗೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು (UNCLOS) ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಜಾಗತಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸುಂಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಇರಾನ್ಗೆ ಲಾಭ: ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 18.8 ಕೋಟಿರೂ) ಸಾರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿದಿನ 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಡಗುಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಡುಗಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 120 ಹಡಗುಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾದುಹೋಗಿವೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೆಹ್ರಾನ್ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 60 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹೊಸೈನ್ ರಘ್ಫರ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಮಾರ್ಗದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇರಾನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಹಡಗು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಇರಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ (ಐಆರ್ಐಬಿ) ಪ್ರಕಾರ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ನೈಜ ಆಧಾರಿತ ಟೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಡಗುಗಳು ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ, ಹಡಗು ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಮಿಶ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ನೇಹಪರ ದೇಶ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಹಡಗುಗಳಿಂದ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಹಾಗೇ ಟೋಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಗಣೆಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಂಕ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಇರಾನ್: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಭಾರತೀಯ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಟೋಲ್ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫತಾಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ದಿಗ್ಬಂಧನವು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹಾನಿ: ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿಸಬಹುದು. ಇರಾನಿನ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಹಡಗು ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾ ಕ್ರಮದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಡಗುಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಣಾಮ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಇರಾನ್ನ ಟೋಲಿಂಗ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಣಾಮವು ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು 20ರಷ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸುಂಕ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಹಡಗು ವಿಮಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಜಾಗತಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡಲ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಟೋಲ್ ತೈಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಇತರ ಸರಕುಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇರಾನಿನ ಸುಂಕಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡಲ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಎಂಒ) ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ನ ಈ ಕ್ರಮವು ಸಮುದ್ರ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಸಾಗಣೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳ ವಿರೋಧದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕ್ರಮವು ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು (ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ) ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಇರಾನಿನ ಸುಂಕ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ: ಇರಾನ್ನ ಪ್ರತಿ ಹಡಗಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ಸುಂಕವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 1ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 1 ರಿಂದ 2 ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಯುದ್ಧಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 0.05–0.40 ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 35–40 ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ರಫ್ತುದಾರರು ಈ ಸುಂಕದ 80 ರಿಂದ 95 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 6 ರಿಂದ 14 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳು: ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ, ಪನಾಮ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಕೀಲ್ ಕಾಲುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಡುಗಗಳ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಸಂಚಾರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಇವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, 1936 ರ ಮಾಂಟ್ರಿಯಕ್ಸ್ ಸಮಾವೇಶದ ಅಡಿ ಟರ್ಕಿ ಬಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಡನೆಲ್ಲೆಸ್ ಜಲಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಾರಿಗೆ ಸುಂಕಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಡಗಿನ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪನಾಮ ಕಾಲುವೆಯ ಸುಂಕ ನಿಗದಿ: ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಪನಾಮ ಕಾಲುವೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಪನಾಮ ಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸುವ ಸುಂಕವು ಹಡಗಿನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ 54,000 ಡಾಲರ್ನಿಂದ ಈ ಸುಂಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೇನರ್ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವರೆಗೂ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಖಾಸಗಿ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ, ಶುಲ್ಕ 2,000 ರಿಂದ 10,000 ರೂವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಡಗಿನ ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪನಾಮ ಕಾಲುವೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಗ:: ಪನಾಮ ಕಾಲುವೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. 1914 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಸುತ್ತ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 14,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಡಗುಗಳು ಈ ಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಇದು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸರಿಸುಮಾರು 6ರಷ್ಟು ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯೋ ಪನಾಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀರುನಾಯಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳು ಹಾದುಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಾಲುವೆಯ ದಕ್ಷತೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಸುಂಕ: ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಹಡಗಿನ ಗಾತ್ರ, ತೂಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಶುಲ್ಕವು 450,000 ಡಾಲರ್ ರಿಂದ 800,000 ಡಾಲರ್ ಮೀರಬಹುದು.
ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಶೇ 12ರಷ್ಟನ್ನು ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ; ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಖಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. 10 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲುವೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚಾಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸುಮಾರು 12ರಷ್ಟನ್ನು ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 20,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಡಗುಗಳು ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಸಾಗಿತ್ತವೆ
ಮಲಕ್ಕಾ ಜಲಸಂಧಿಯು ಸುಂಕ ರಹಿತ: ಮಲಕ್ಕಾ ಜಲಸಂಧಿಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಂಕ ರಹಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗೆ ದ್ವಾರವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು 25ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಕಂಟೇನರ್ ಸಂಚಾರದ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರದ ಬಂದರು ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಸರಿಸುಮಾರು 94,000 ಹಡಗುಗಳು ಮಲಕ್ಕಾ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅದರ 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.
ಟೋಲ್ - ಫ್ರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾನೆಲ್: ಸಾಗರದಾಚೆಯ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾನೆಲ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ 400-500 ಹಡಗುಗಳು ಇದರ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಉತ್ತರ ಯುರೋಪಿನ ಬಂದರುಗಳ ದಟ್ಟವಾದ ಜಾಲವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಹಡಗುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒರಟಾದ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಧುನಿಕ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅನುಸರಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್: ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಮಾರ್ಗವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮಾರ್ಗವು ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 3,000 ರಿಂದ 5,000 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು 7 ರಿಂದ 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗಮನಾರ್ಹ ದೂರವಾಗಿದೆ.
ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ: ಈ ಮಾರ್ಗವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಯುರೋಪ್ - ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 35 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಇಂಧನ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಹು - ಮಾರ್ಗ ಜಾಲವು ಪಶ್ಚಿಮ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ-ಜಿನೀವಾ-ನೇಪಲ್ಸ್ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಿರೇಯಸ್-ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್-ಇಜ್ಮಿರ್ ಜಾಲದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಜಲಸಂಧಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ನಡುವಿನ ದ್ವಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ: ಈ ಮಾರ್ಗವು ಉತ್ತರ ಯುರೋಪಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ದಟ್ಟವಾದ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಾಲವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇದು, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಸಮುದ್ರವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಕಡಲಾಚೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಬಂದರು ಜಾಲವು ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗ್, ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್, ಓಸ್ಲೋ ಮತ್ತು ಕೋಪನ್ಹೇಗನ್ನಂತಹ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಪರಿಸರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಸಮುದ್ರದ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗಗಳು: ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಡಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾದ ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಬ್ ಅಲ್-ಮಂದಾಬ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಅಡೆನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸರಿಸುಮಾರು 12ರಷ್ಟನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಾಗಣೆಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳು: ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ 45 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಸಿಯಾನ್ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಗಣೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ "ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ" ವಿತರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಇದರ ಅಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ: ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಾಲವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮುದ್ರವು ಚಳಿಗಾಲದ ಐಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಚಳಿಗಾಲದ ಐಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮರ ಮತ್ತು ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಇಂಧನ ರಫ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿದೆ.
ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಗ: ಈ ಮಾರ್ಗವು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ವಲಯವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕರಗುವ ಸಮುದ್ರದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕರಾವಳಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಈಶಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕೆನಡಿಯನ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮೂಲಕ ವಾಯುವ್ಯ ಮಾರ್ಗದಂತಹ ಹೊಸ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿವೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಗಳು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು 30-50ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾರ್ಗ (ಏಷ್ಯಾ-ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ): ಏಷ್ಯಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರಾಹಕ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದು ಸರಾಸರಿ 6,000 ರಿಂದ 8,000 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿಗಳ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ 12 ರಿಂದ 16 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಟೇನರ್ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಸಾಗಣೆಯ ಶೇ40 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಾರ್ಗ (ಯುರೋಪ್ - ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ): ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಾರ್ಗವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಸಂಚಾರದ ಸರಿಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಯುರೋಪಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದಿತ ಸರಕುಗಳು, ವಾಹನಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 150 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕುಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ವಿಧಿಸುವುದು ಸಮರ್ಥನೀಯ ಕ್ರಮವಾ?: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮುದ್ರ ಕಾನೂನಿನ ಸಮಾವೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಕರಾವಳಿ ದೇಶಗಳು ಹಡಗುಗಳ ಸಾಗಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದೇಶಗಳು ಪೈಲಟೇಜ್, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಹಾಯಗಳು ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯದಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಇರಾನ್ನ ಟೋಲ್ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು UNCLOS ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಡಲ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಯಾರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ?: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡಲ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗಣೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಗಣೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಹಡಗುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಂದರುಗಳ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿದ ಇರಾನ್: ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಗಲ್ಫ್ ಬಂದರುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ದಿಗ್ಬಂಧನ 'ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ': ಇರಾನ್