ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಲಿದೆಯಾ ಇರಾನ್? ಯುದ್ದ, ತೈಲ, ಸಂಘರ್ಷದ ಮೌನ ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ?
ಇರಾನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಯುದ್ಧವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಥವು ಆಳವಾದ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗೆ ಈಡು ಮಾಡಿದೆ.
Published : April 6, 2026 at 2:54 PM IST
ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ಎದುರಾಗಿರುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ, ಅದು ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಲಿದೆಯಾ? ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ದಭೂಮಿಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಇದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಗಣನೀಯವಾದ ಮಾತುಕತೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಪುರಾವೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯೇ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಇದು ಪರಿಹಾರದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವ ಯುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಹು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು (ಹಲವು ದೇಶಗಳು) ಯುದ್ದ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ: ಇರಾನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಮಾಣು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಯುದ್ಧವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಥವು ಆಳವಾದ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗೆ ದೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಹೋರಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ನ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಕೆಡವಲು ಅದು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ: ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ. ಯುದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ದಿ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಆಗಿರುವಂತೆ ಯುದ್ದ ಆರಂಭದ ಬಳಿಕವೂ ಮೊದಲಿನಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2.4 ರಿಂದ 2.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು ಇರಾನ್ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಫ್ತಿನಿಂದ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರ ಮಿಲಿಟರಿ ಒತ್ತಡದ ಹೊರತಾಗಿ, ಇರಾನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾನವು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರವು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಜಾಲಗಳು, ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತದ ಹಣಕಾಸು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ; ನಿಜವಾದ ಯುದ್ದದ ತಾಣ: ಸದ್ಯ ಈ ಯುದ್ದದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡ್ಡಿ ತಕ್ಷಣದ ಮತ್ತು ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಈ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇತರ ಗಲ್ಪ್ ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ರಫ್ತು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಇರಾನಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ. ಇದು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹತೋಟಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತಕ್ಕಿಂತ ಇಂಧನ ಹರಿವಿನ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕಾದು ನೋಡುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ, ಚೀನಾ ಸಂಯಮದ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಚೀನಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು, ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರೂಪಣೆ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಚೀನಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಇರಾನಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ಪಾಲುದಾರ ದೇಶ. ಪರೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ಜಾಲಗಳು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇರಾನ್ನ ತೈಲ ಆದಾಯ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾ ಕೂಡ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಇಂಧನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೀಜಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಘರ್ಷವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬದಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸದಂತೆ ಇರಾನ್ ತಡೆಯುತಿದೆಯಾ ಚೀನಾ?: ಚೀನಾ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಮ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಾನ್ ಯುದ್ದಾಂತ್ಯದ ಮಾತುಕತೆ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಘರ್ಷ ಚೀನಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಚೀನಾವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರ ಎಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಚೀನಾದ ವಿಧಾನವು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಅದು ಇರಾನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ್ಥಾನ; ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ: ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಇರಾನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಇದು ಅನೇಕ ದಾಳಿಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಸಂಘರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯುದ್ಧವು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಲೆಬನಾನ್ನಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳವರೆಗೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಹೊಸ ಯುದ್ದದ ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ಹೊಸ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಅದು ಇರಾನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ. ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಒಂದೇ ಘಟಕದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ, ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಲದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಹಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವುಗಳು ಬಹು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅವಲಂಬನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ: ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ತಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಚೀನಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವೂ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸನ್ನದ್ಧತೆ, ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ತೀರ್ಮಾನ: ಮಾತುಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ: ಈ ಯುದ್ದಾಂತ್ಯದ ಕುರಿತು ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಇರಾನ್ ಈ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಪರಿಹಾರ ಬಯಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇರಾನ್ ಯುದ್ದದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರೆದಲ್ಲಿ ಅದು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಕೆ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಮಾತುಕತೆಗಿಂತ ಇಂದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಹತೋಟಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
