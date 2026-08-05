ಇದು ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಈ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್!
ಖನಿಜ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.
Published : August 5, 2026 at 1:48 PM IST
ಉಜ್ಜೇಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಭೂ ಖನಿಜಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಭಾರತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ, ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಭದ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನವದೆಹಲಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಹತ್ವದ ಖನಿಜಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಪೈಪೋಟಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿ ವಿಷಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಖನಿಜ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.
ದೂರದರ್ಶನದ ಆನ್ಲೈನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಬಖ್ತಿಯೋರ್ ಸೈದೋವ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಇಂಧನ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಸಚಿವರು, ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರನನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವುದು ಈ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ.
ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಅಂಶಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ಮೋಟಾರ್ಗಳು, ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅರೆವಾಹಕಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧ ಉಪಕರಣಗಳು, ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಶಾಶ್ವತ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ 17 ಲೋಹೀಯ ಅಂಶಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಅಪರೂಪ ಖನಿಜದ ಶುದ್ದೀಕರಣದ ಸವಾಲು: ವಿರಳ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಖನಿಜಗಳು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ ಇವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸವಾಲು ಅಡಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಅಪರೂಪದ ಭೂ ಖನಿಜ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚೀನಾ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಸುಮಾರು 60-70 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ, ಜಪಾನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ - ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ಸಹಕಾರ: ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸಾದಾಯಕವಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಅಂದಾಜುಗಳು ಮತ್ತು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದೇಶವು ಅಪರೂಪದ ಮಣ್ಣಿನ ಧಾತುಗಳು ಲಿಥಿಯಂ, ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್, ತಾಮ್ರ, ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್, ಯುರೇನಿಯಂ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರ್ಸ್ಪಾರ್ಗಳಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ತನ್ನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಕಚ್ಚಾ ಅದಿರನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಖನಿಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇವಲ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳ ಅಗತ್ಯದ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವನ್ನು ಚೀನಾದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ನಿಕ್ಷೇಪ: ಭಾರತವು ದೇಶೀಯ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅವು ಒಡಿಶಾ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಕರಾವಳಿ ಮರಳಿನಲ್ಲಿದೆ. ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೇಶವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚೀನಾದ ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಪೂರೈಕೆ - ಸರಪಳಿ ದುರ್ಬಲತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿವೆ.
ಈ ಪರಿಣಾಮ, ಭಾರತವು ದೇಶೀಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಹುಮುಖಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಈ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ನೀತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಅಭಿಯಾನದ ಖನಿಜ್ ವಿದೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸ್ವಾಧೀನ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ, ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಭಾರತ-ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಡ್ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಹಕಾರವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಖನಿಜಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭೂ - ಆವೃತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್, ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಈ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಶಾಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ನೀತಿಯು ಐದು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಗಣರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ಚಾಬಹಾರ್ ಬಂದರು ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಿತ ಸಂಪರ್ಕವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಖನಿಜಗಳ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯುದ್ದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ: ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯು ಆಧುನಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, ನಿಖರ-ನಿರ್ದೇಶಿತ ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸೋನಾರ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂವಹನಗಳು, ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ದೇಶೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಈ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರವೇಶದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ನಂತಹ ಖನಿಜ-ಸಮೃದ್ಧ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು.
ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಹಕಾರವು ಸರಳ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು, ಪರಿಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಪರರ ತರಬೇತಿ ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಭಾರತವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ, ಸಂಪರ್ಕ, ಔಷಧಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು ಭಾರತ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿರಳ ಮೃತ್ತಿಕೆಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿರುವುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದತ್ತ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಇಮ್ಯಾಜಿಂಡಿಯಾ ಥಿಂಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತಜ್ಞರೂ ಆಗಿರುವ ರೊಬಿಂದರ್ ಸಚ್ದೇವ್ ಅವರು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ನಡುವೆ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ನಾಗರಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಕುರಿತು ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಸಂಪರ್ಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮದ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರೂ, ಆ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಇರಾನ್ಗೆ ರೈಲು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಡಗು ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಡಚಣೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
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