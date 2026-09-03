ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಎಸ್ಸಿಒ ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರಿಡಾರ್!; ಇದೇಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಮೇ 22ರಂದು ಬಿಶ್ಕೆಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಸ್ಸಿಒ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
Published : September 3, 2026 at 4:48 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಶ್ಕೆಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯ 2026 – 2030ರ ಅವಧಿಗೆ ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರಿಡಾರ್ ರೂಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಹಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಬ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಸರ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಮೇ 22ರಂದು ಬಿಶ್ಕೆಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಸ್ಸಿಒ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ 10ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಕಿರ್ಗಿಸ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ವಿಜ್ಞಾನ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಚಿವೆ ಗುಲ್ಜಾತ್ ಇಸಮಟೋವಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಒ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಿಯೋಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು. ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳತ್ತ ಸಾಗುವಿಕೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ 2025 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2015 ರಿಂದ 2025ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ 11 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಅಸಮತೋಲನವು ಕಳೆದ 65 ವರ್ಷಗಳ ಅವಲೋಕನ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಮನದಿಗಳ ನಿರಂತರ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಹಾನಿಕಾರಕ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರ: ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಗುರಿಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಾಗಿವೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಭೆಯು 2012 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತ ಶಾಶ್ವತ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಗುಂಪನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ಬಳಕೆ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ, ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ, ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿವೆ.
ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಹಸಿರು - ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಎಸ್ಸಿಒದ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಎಸ್ಸಿಒ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. SCO ಚೀನಾ, ಕಝಕಿಸ್ತಾನ್, ಕಿರ್ಗಿಜಿಸ್ತಾನ್, ರಷ್ಯಾ, ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಬೆಲಾರಸ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 24 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ 42 ರಷ್ಟನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 2024 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಇದರ ಸಂಯೋಜಿತ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಜಿಡಿಪಿ ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಜಿಡಿಪಿಯ ಸುಮಾರು ಶೇ 23 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಮಾನತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಇದರ ಜಿಡಿಪಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 36 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಈ ಸಂಘಟನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಲಭ್ಯತೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇಂಧನ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದಕ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಹಾಗೂ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೀರಿನ ಅಭಾವ, ಮರುಭೂಮೀಕರಣ, ಹಿಮನದಿಗಳ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲದ ಆಧುನೀಕರಣವು ತಕ್ಷಣದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮೀಥೇನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿತ, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಆದ್ಯತೆಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರಿಡಾರ್, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡುವ ಬದಲು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಎಸ್ಸಿಒಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬಲ್ಲದು
ಇಂಧನ ಭದ್ರತಾ ಸಂಪರ್ಕ: ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಭಾಗವೂ ಆಗಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವ ಇಂಧನ ಹೂಡಿಕೆ 2026 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಹೂಡಿಕೆಯು, ದಾಖಲೆಯ 3.4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳು, ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲಗಳು, ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕಡಿಮೆ - ಉತ್ಸರ್ಜನೆಯ ಇಂಧನಗಳು, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣದಂತಹ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಇಂಧನ ವಲಯದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಹವಾಮಾನ ನೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಪವನ ಶಕ್ತಿ, ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲಗಳು, ಪರಮಾಣು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈಗ ಶಕ್ತಿ ಭದ್ರತೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿಮಾಲಯದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆಯು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಹಿಮನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಾದ್ಯಂತ ನದಿಗಳ ಹರಿವು, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ಪರ್ವತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ದುರಂತವು ಸಾರಿಗೆ ಜಾಲಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ನದಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲದು.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಪಗ್ರಹ ವೀಕ್ಷಣೆ, ದೂರಸಂವೇದಿ, ಹಿಮನದಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಗಾ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಎಸ್ಸಿಒದ ವಿಶಾಲವಾದ ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಲಿರುವ ಲಾಭವೇನು?: ಭಾರತವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ತಗ್ಗಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ತನ್ನ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ, ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಎಸ್ಸಿಒ ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ - ಆಧಾರಿತ ಪರಿಸರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಹವಾಮಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಇಂಧನ-ದಕ್ಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಹಸಿರು ಜಲಜನಕ, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ವಿಪತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ - ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಕೃಷಿಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಹಾಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು.
ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಬಲ್ಲದು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎಸ್ಸಿಒಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
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