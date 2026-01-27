ಗಾಜಾ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ: ಅರಬ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಭೆಗೆ ಭಾರತ ಆಥಿತ್ಯ, ಕಾರಣ ಇದು?
ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರಬ್ ಲೀಗ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ.
Published : January 27, 2026 at 1:14 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 30-31ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅರಬ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಿದೆ.
ಗಾಜಾ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ, ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕುರಿತು ಅರಬ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಅರಬ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಮತೋಲನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅರಬ್ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗಿನ ಆಳವಾದ ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಅರಬ್ ಲೀಗ್, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಲೀಗ್, ಅರಬ್ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. 1945ರ ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು ಅರಬ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಕೈರೋದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್, ಇರಾಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೋರ್ಡಾನ್, ಲೆಬನಾನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಯೆಮೆನ್ ಹೀಗೆ ಏಳು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ 22 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಗ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆಯುವುದು, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು. ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು.
ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಜನವರಿ 30-31 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅರಬ್ ಲೀಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ, ಅರಬ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಹ್ಮದ್ ಅಬೌಲ್ ಘೀತ್ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹ್ರೇನ್, ಕತಾರ್, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ), ಒಮನ್, ಸುಡಾನ್, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್, ಸೊಮಾಲಿಯಾ, ಮಾರಿಟಾನಿಯಾ, ಕೊಮೊರೊಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಬಿಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಉಪ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಲೆಬನಾನ್, ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೊರಾಕೊದಿಂದ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿರಿಯನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಸಾದ್ ಹಸನ್ ಅಲ್-ಶೈಬಾನಿ, ಮಾಜಿ ಹಯಾತ್ ತಹ್ರಿರ್ ಅಲ್-ಶಾಮ್ (ಹೆಚ್ಟಿಎಸ್) ನಾಯಕ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್-ಶರಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ಬಳಿಕ ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಡಮಾಸ್ಕಸ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಸಚಿವ ಮಟ್ಟದ ಸಂವಾದ ಇದಾಗಿದೆ.
2008ರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಅರಬ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮ್ರೆ ಮೌಸಾ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅರಬ್-ಭಾರತ ಸಹಕಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. 2013ರಲ್ಲಿ, 22 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅರಬ್ ಲೀಗ್ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.
2016ರಲ್ಲಿ ಅರಬ್-ಭಾರತ ಸಹಕಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಸಚಿವ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು. 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಸಭೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಬ್ ಲೀಗ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಎರಡನೇ ಸಭೆಗೆ ದಂಗೆಗಳ ಅಡ್ಡಿ: ಅರಬ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸಹಕಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಎರಡನೇ ಸಚಿವ ಸಭೆ ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯ ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ತಲ್ಮಿಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅರಬ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಗಂಭೀರ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಅಹ್ಮದ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಅರಬ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ದಂಗೆ, ನಾಲ್ಕು ನಾಯಕರನ್ನು ಉರುಳಿಸಿತ್ತು. ಒಂದು ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾದ ಈ ದಂಗೆಗಳು ಮಂಥನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅರಬ್ನ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಾಯಕನನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಎರಡನೇ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಆಕ್ರಮಣ. ಇದು ಜಿಹಾದ್ ಮತ್ತು ಪಂಥೀಯತೆಯ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಘರ್ಷ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅರಬ್ ಅಲ್ಲದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವಿವಿಧ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಥೀಯ ಬೆದರಿಕೆಯ ಮೂಲವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷವಿದೆ. ನಂತರ, ಬಹಳ ಬೇಗನೆ, ಕೊನೆಗೊಂಡ ಸುಡಾನ್ ಸಂಘರ್ಷವಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿರಂತರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. 2016-2019 ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವು ತೀವ್ರ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯಲ್ಲಿತ್ತು.
ಈ ಸಭೆಯ ಮಹತ್ವವೇನು?:
ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಮಾಸ್ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಟ್ರಂಪ್ ಗಾಜಾದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ಅರಬ್ ಲೀಗ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೇನಿಯನ್ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗಾಜಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ತರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗಾಜಾ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಮಂಡಳಿಯೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ, ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುಲಿ. ಹಾಗೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತವು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವರಿಗೆ ಈ ಸಭೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
2024ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಗಲ್ಫ್ ಸಹಕಾರ ಮಂಡಳಿ (ಜಿಸಿಸಿ) ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈಗ 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅರಬ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರವಿದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತರವಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅರಬ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರಬ್ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಭೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಆಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಡನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತವು ತೀವ್ರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಕಡಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಕಳವಳದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬದ್ಧತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಭದ್ರತೆಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಈಗ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ? ಭಾರತವು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಜಿಸಿಸಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯು ಭಾರತವು ಈ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಹಾರದ 90ರಷ್ಟು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಇಮ್ಯಾಜಿಂಡಿಯಾ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಬಿಂದರ್ ಸಚ್ದೇವ್, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಮರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಯುಗವು ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ನಂತರ ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಅರಬ್ ಲೀಗ್ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.
ಅರಬ್ ಲೀಗ್ನ ಸದಸ್ಯ ದೇಶಗಳು 10ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 35-40 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣ ರವಾನೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಣ ರವಾನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸಭೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತವು ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಪುನಃ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಭೆಯು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮಹತ್ವವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಅರಬ್ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರನನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಜಾ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
