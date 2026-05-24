ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಹಜ್​ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಗೋ ವಧೆ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ: ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?

ಜಗತ್​ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಹಜ್​ ಯಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಸು ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಧೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಮೆಕ್ಕಾದಿಂದ ಖುರ್ಷಿದ್ ವಾನಿ ಅವರ ವರದಿ.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿನ ಕಸಾಯಿಖಾನೆ (ETV Bharat)
Published : May 24, 2026 at 9:00 PM IST

ಮೆಕ್ಕಾ(ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ): ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಜ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಟೆಗಳ ವಧೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವಾದ ಈದ್ ಅಲ್-ಅಧಾ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಾರ್ಷಿಕ 84 ಗಂಟೆಗಳ ತ್ಯಾಗದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವಾದಿ ಅಬ್ರಹಾಂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಆಚರಣೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬಲಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಕಸಾಯಿಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳ ಬದಲು ಕುರಿಗಳ ವಧೆ (AFP)

"ನಾವು ಹಜ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಟೆಗಳನ್ನು ಬಲಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡಿದ ನಂತರ ಸೌದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಲಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಚದರ್​ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಅದಾಹಿಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೆರಾಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ಫೆಲಾಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಜ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಫೆಲಾಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಹಜ್​ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂಟೆಗಳು ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಧೆ ನಿಷೇಧ (AFP)

ಪವಿತ್ರ ಮಿನಾ ಕಣಿವೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಈ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. 5 ದಿನಗಳ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಾತ್ರಿಕರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಯ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಫೆಲಾಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ತಂಡವನ್ನು ಕಸಾಯಿಖಾನೆಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು - ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮರಣದಂಡನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 20 ವಿಶಾಲವಾದ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಫ್ರೀಜರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರೆಗೆ. ವಧೆಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯ ನಂತರ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸರಾಸರಿ, 10 ಲಕ್ಷ ಕುರಿಗಳ ತಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ವಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಯಾತ್ರಿಕರು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ SAR 720 ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಧೆ ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. "ಯಜ್ಞ ಪ್ರಾಣಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾತ್ರಿಕರು ಈಗ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ವಧೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಲ್ಫೆಲಾಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಅವರ ದೇಶಗಳ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಪವಿತ್ರ ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಕ್ತರು (AFP)

ಮೃತದೇಹಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಫ್ರೀಜರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಜ್ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿದು ಯಾತ್ರಿಕರು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಅದಾಹಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮಾಂಸವನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. "ನಾವು ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 37 ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಡತನ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಸಹ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಬಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅಲ್ಫೆಲಾಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಧೆಯ ನಂತರ ರಾಶಿಯಾಗಿರುವ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಭೂಕುಸಿತಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕೈಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ (MWAN) ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಜಾನುವಾರು ನಗರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಹಜ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಸಾಯಿಖಾನೆ (ETV Bharat)

"ಈ ಯೋಜನೆಯು ರಕ್ತ, ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ, ಮೂಳೆ ರುಬ್ಬುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಾಸನೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 2,500 ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯು ವಧೆ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಸುಮಾರು 45% ರಷ್ಟು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಹರಿವುಗಳನ್ನು ಸಾವಯವ ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪುಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರ ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಸಿದ್ಧ ಸರಕುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ," ಎಂದು MWAN ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. "ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ನೀಲನಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು.

