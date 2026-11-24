Explained:ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಗಡಿಪಾರಿಗೆ ಪಟ್ಟು, ಆದರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಣೆ: ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನಿ ನಡೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮರ್ಮವೇನು?
2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುವ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ನಾಯಕಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ, ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 24, 2026 at 4:55 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದರೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುವುದಾಗಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಹಾಗೂ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶ ತೊರೆದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುವ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ನಾಯಕಿ, ಈಗ ತಾವು ಮರಳುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳಿಸಿದ 'ವಿಜಯ ದಿವಸ'ವಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದೇ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ತಾವು ಭಾರತದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವೇ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸೀನಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನೇನೋ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ವಾಪಸಾತಿ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ವಿಮಾನ ಹತ್ತಲು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗಡಿ ದಾಟಲು ಅವರ ಬಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹಸೀನಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ತಾರಿಖ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ನೀಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ, ತಾರಿಖ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೆಡೆ ಹಸೀನಾ ಅವರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?. ಹಸೀನಾ ಅವರನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಕಟಕಟೆಗೆ ತರಲು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವ ಮೂಲಕ 'ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್' ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎದ್ದಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?: ದೇಶ ತೊರೆದ ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹಸೀನಾ, ಅವಮಾನಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಈಗ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಲು ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚದುರಿಹೋಗಿರುವ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯಲು ಅವರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ನಡೆದ ಭಾರಿ ಜನದಂಗೆಗೆ ಬೆದರಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ದೇಶಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ದಮನ ನಡೆಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ ಆರೋಪ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. ಇದಾದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಅಂದಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು.
ಈ ನಿಷೇಧದಿಂದಾಗಿ, ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಬಿಎನ್ಪಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾರಿಖ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್: ಪದಚ್ಯುತಿಯ ನಂತರ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ದೇಶದೊಳಗೆ ಹಸೀನಾ ಅವರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಲು ಅವರು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅತಿರೇಕ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಸೀನಾ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರೋಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂತೆ, ಹಸೀನಾ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಹಾಗೂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂತಹ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಗಳೂ ನಡೆದವು. ನಿಷೇಧದ ನಡುವೆಯೂ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆಗಳು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ.
ಹಸೀನಾ ವಾಪಸಾತಿ ತಾರಿಖ್ ರೆಹಮಾನ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ?: ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಹಸೀನಾ ಅವರ ವಕೀಲರು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಬೀರ್ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾರಿಖ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಸೀನಾ ಅವರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ.
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರೇನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಕೈಕೋಳ ತೊಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕರೆತರಲು ಸಾಧ್ಯ, ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಕಬೀರ್ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹಸ್ತಾಂತರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಭಾರತ, ಇದೊಂದು "ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ" ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ತೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಬಳಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾರಿಖ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಜನರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತ ಹಸೀನಾ ಅವರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರೆ, 'ದೇಶದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದು ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆವು' ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬೀಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರವೇ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದರೆ, ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಹಸೀನಾ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹಸೀನಾ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಜಮಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಟೀಕೆಗೂ ರೆಹಮಾನ್ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ನನಗೆ ಎಂಥದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೂ ಸರಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹಸೀನಾ ಈಗಾಗಲೇ ನೈತಿಕ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಈ 'ಇಬ್ಬರು ಬೇಗಂ'ಗಳೇ (ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ) ಆಳಿದ್ದರು. ಬಿಎನ್ಪಿ ನಾಯಕಿ ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಹಸೀನಾ ನಡುವೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೈಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಸೀನಾ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರು; ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ದಮನಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿದರು.
ಸ್ವತಃ ತಾರಿಖ್ ರೆಹಮಾನ್ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಯಂ - ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಮೇಲೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದವು; ಆದರೆ ಹಸೀನಾ ಪದಚ್ಯುತಿಯ ನಂತರ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡು ರೆಹಮಾನ್ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಸೀನಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರೆ, ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಬೆಂಬಲಿಗರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಛಿದ್ರವಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ಬಂದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂದೇನಾಗಬಹುದು?: ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾದರೂ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಹಸೀನಾ ವಾಪಸಾದರೆ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುವ ಅಪಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೆಹಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆ, ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ನೆರೆರಾಷ್ಟ್ರ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಭಾರತವು ಬಿಎನ್ಪಿಗಿಂತ ಹಸೀನಾ ನೇತೃತ್ವದ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ತವಾಗಿತ್ತು.ಆದರೆ, ಸದ್ಯದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ, ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ತೊಡಕಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ತಾರಿಖ್ ರೆಹಮಾನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಹಸೀನಾ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಗೆ ಪೂರ್ವಷರತ್ತಾಗಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಏನಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹಸೀನಾ ವಾಪಸಾತಿಯ ಈ ಚರ್ಚೆಯೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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