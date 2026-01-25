ಡಬ್ಲೂಹೆಚ್ಒನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ US ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಕಾರಣಗಳು ಸುಳ್ಳು: ಟೆಡ್ರೊಸ್ ಅಧಾನೊಮ್ ಘೆಬ್ರೆಯೆಸಸ್
ಈ ವಾರ ಅಮೆರಿಕವು WHO ನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವ ಘೋಷಣೆಯು "ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆತಂಕಕಾರಿ" ಎಂದು ಟೆಡ್ರೊಸ್ ಅಧಾನೊಮ್ ಘೆಬ್ರೆಯೆಸಸ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 25, 2026 at 11:34 AM IST
ಜಿನೀವಾ : ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶನಿವಾರ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. WHO ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಟೀಕೆಯನ್ನು "ಸುಳ್ಳು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
WHOನಿಂದ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಈ ವಾರದ ಘೋಷಣೆಯು "ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಎರಡನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಟೆಡ್ರೊಸ್ ಅಧಾನೊಮ್ ಘೆಬ್ರೆಯೆಸಸ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
As a founding member of @WHO, the United States of America has contributed significantly to many of WHO’s greatest achievements, including the eradication of smallpox. WHO has always engaged with the US, and all Member States, with full respect for their sovereignty.… pic.twitter.com/5Zvik5TVo6— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 24, 2026
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, WHO ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ US ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಕಾರಣಗಳು ಸುಳ್ಳು, WHO ಯಾವಾಗಲೂ US ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಎಫ್. ಕೆನಡಿ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಜಂಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ WHO ನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲದೇ, WHO ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪದೇ ಪದೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಸ ಮತ್ತು ಕಳಂಕಿತ : WHO ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆದು ಕಳಂಕಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು, 'ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದವರಂತೆಯೇ, ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದೆ.
'ತನ್ನ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಆ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದೆ" ಎಂಬ ರೂಬಿಯೊ ಮತ್ತು ಕೆನಡಿಯವರ ಆರೋಪವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು.
'WHO ನಿಂದ ಅಮೆರಿಕವು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವುದು ಅಮೆರಿಕದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜನರ ಕೈಗೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ' ಎಂದು ಟೆಡ್ರೊಸ್ ಅಧಾನೊಮ್ ಘೆಬ್ರೆಯೆಸಸ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯು, 'ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ WHO ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
'ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು, ಲಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ WHO ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್, ಲಸಿಕೆ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಳ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
