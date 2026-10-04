ಪೈಲಟ್ಗಳ ಹೊಡೆದಾಟದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು?
ಪೈಲಟ್ಗಳ ಹೊಡೆದಾಟದಿಂದ ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 4, 2026 at 5:24 PM IST
ಜೆರುಸಲೆಮ್ (ಇಸ್ರೇಲ್): ಪೈಲಟ್ಗಳ ಹೊಡೆದಾಟದ ವೇಳೆ 34 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನ ಭೂಮಿಯತ್ತ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು?.
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು 182 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ನಡೆದು ಮೂರು ದಿನಗಳಾದರೂ ಅವರ ಗುರುತು ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೈದುಬೈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅವರನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ವಿಮಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಡೇನಿಯಲ್ ಷ್ಲಿಕ್ಟರ್ ಎಂಬಾತ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೈಲಟ್ಗಳು: "ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪವಾಡ. ಪ್ರತಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಂದಿನ ಘಟನೆಯ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೈಲಟ್ಗಳಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ವಿಮಾನವನ್ನು ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ನಿಂದ ಮರಳಿ ದುಬೈಗೆ ತರಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿರಲು ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು 'ಡೆಡ್ಹೆಡಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಿರುಚಾಡಿದಾಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಸಹ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸಹ-ಪೈಲಟ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ. ನಂತರ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೈಲಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆಯೇ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು" ಎಂದು ಷ್ಲಿಕ್ಟರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರರಂತೆ ಅವರೂ ವೀರರೇ: "ಆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು ಎಂಬುದು ಮೊದಲು ಖಚಿತವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ (ಪೈಲಟ್) ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ. ಆತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಾಣಾಕ್ಷ್ಯ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ವೀರರಷ್ಟೇ ಇವರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಳಹೋಗಿ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರು. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಮೂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬುವ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದು, ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೇ- ಡೇ (ತುರ್ತು ಸಹಾಯ) ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದರು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ನಾವು ಅನುಮಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆವು. ಅವರು ವಿಮಾನವನ್ನು ಇರಾನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆಡೆ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಯ್ದರೆ ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ತಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಇಳಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ನನ್ನನ್ನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿತು" ಎಂದು ಅಂದಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: