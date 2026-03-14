ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸದಂತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್​, ಈಗ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ದುಂಬಾಲು: ಇರಾನ್​ ಲೇವಡಿ

ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇರಾನ್​ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇರಾನ್​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ (AFP)
By PTI

Published : March 14, 2026 at 5:13 PM IST

ದುಬೈ (ಯುಎಇ): ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವವೇ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುಂತಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್​, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ದಾಳಿಗಳಿಂದಾಗಿ ತೈಲೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಂತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸರಬರಾಜೂ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ತ್ರಿವಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ 2ನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಡೆಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್​ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅಧಿಕ ಸುಂಕ ಹಾಕಿ ಉದ್ಧಟತನ ಮೆರೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ತಾನೇ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮರಳಿ ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಮತ್ತಿತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ.

ಕರುಣಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ: ಇದನ್ನೇ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಇರಾನ್​, "ಈ ಹಿಂದೆ ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆಯ ಸುಂಕ ಹಾಕಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಇದೀಗ, ಅದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ದುಂಬಾಲು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಎಂತಹ ಕರುಣಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ನೋಡಿ" ಎಂದು ಇರಾನ್​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಸುಂಕದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಅದೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ಇಂಧನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈಗಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಥಿತಿ" ಎಂದು ಅರಘ್ಚಿ ಕಟಕಿಯಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಯುರೋಪಿನ ನಿಲುವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಇರಾನ್​ ಸಚಿವರು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಷ್ಯಾವು ಉಕ್ರೇನ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲು ಯುರೋಪ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹವಣಿಸುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿ - ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಡೆದು, ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ತೈಲ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತೈಲೋತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಇಂಧನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎರಡನೇ ದೇಶವಾದ ಭಾರತ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಮುಂದಿನ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಭಾರತ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ತೈಲ ಖರೀದಿ ತಗ್ಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಂಕ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

