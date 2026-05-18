ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್​ ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಶೀಟ್​ ಪ್ರಕಟ: ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳೇನು?

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ ​ಅವರ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ವೇತಭವನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಶೀಟ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಆದ ಒಪ್ಪಂದ- ಮಾತುಕೆತಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

WHITE HOUSE FACT SHEET
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​ಪಿಂಗ್​ (AP))
Published : May 18, 2026 at 1:31 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸದ ಕುರಿತು ಶ್ವೇತಭವನ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ರ (ಫ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಶೀಟ್​) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಶೀಟ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ, ಇಟ್ರಿಯಮ್​, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್​, ನಿಯೋಡೈಮಿಯಮ್​ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಮ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕಳವಳವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇರಾನ್​ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್​ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​​ಪುಂಗ್​ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ಮತ್ತು ಹೋಗುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಿ-20 ಮತ್ತು ಅಪೆಕ್ (APEC) ಶೃಂಗಸಭೆಗಳ ಆತಿಥೇಯರಾಗಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​ಪಿಂಗ್​ ಅವರು ಎರಡು ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ-ಚೀನಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಂಡಳಿ: ಇದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸರಕುಗಳ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಅಮೆರಿಕ - ಚೀನಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಂಡಳಿ: ಇದು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಇರುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ವ್ಯಾಪಕ ಬದ್ಧತೆಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ಬಗೆಹರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ವಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದ: ಚೀನಾ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಮಿತ 200 ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಚೀನಾ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಚೀನಾದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅಮೆರಿಕದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೌಶಲ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸೋಯಾಬೀನ ಖರೀದಿ, 2026-2028ರ ನಡುವೆ 17 ಬಿಲಿಯನ್​ ಯುಎಸ್​ ಡಾಲರ್​ ಮೌಲ್ಯದ ಅಮೆರಿಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ಖರೀದಿಸಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧಧ ಗೋಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್‌ಡಿಎ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಆಮದನ್ನು ಚೀನಾ ಪುನರಾರಂಭಸಲಿದೆ.

