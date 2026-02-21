ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಯಾವ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ?; ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಸುಂಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು?
ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ಕಂಡ ಕಂಡ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿ, ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆದಿದೆ.
Published : February 21, 2026 at 3:58 PM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅಮೆರಿಕ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಸುಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್) ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸುಂಕ ಹೇರುವಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಮೀರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಟೀಕಿಸಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್, ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅನೇಕ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳೆಯ ಸುಂಕ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ 5 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿದ ಟ್ರಂಪ್ : 6:3ರ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, 1977 ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ IEEPA ಬಳಸಿ ಟ್ರಂಪ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ವಿದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂಕ ಹೇರಲು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ರದ್ದಾಗ ಸುಂಕಗಳು, ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾರಿಫ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ IEEPA ಕಾನೂನು ಬಳಸಿ ಹೇರಿದ್ದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಸುಂಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿವೆ.
'ಲಿಬರೇಷನ್ ಡೇ' ಟ್ಯಾರಿಫ್ಸ್: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಆಮದು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ IEEPA ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಲಿಬರೇಷನ್ ಡೇ ಎಂದು ಕರೆದ ಅವರು ವಿದೇಶಗಳ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ 50ರಷ್ಟು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರು. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಟ್ಯಾರಿಫ್ 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿತ್ತು.
ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಲಿಬರೇಷನ್ ಡೇ ಭಾಗವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಸುಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ (ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ನಂತರ) ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಲಿಬರೇಷನ್ ಡೇ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೇರಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ತೆರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಂತರ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 15ರಷ್ಟು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ವಿಧಿಸಿದರು. ನಂತದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ 25 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಇದರಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಬೆದರಿಕೆಯ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸಿದರು.
ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಸುಂಕಗಳು: ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕದ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು IEEPA ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರು.
ಈ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು, ಟ್ರಂಪ್ ದಾಖಲೆರಹಿತ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಫೆಂಟನಿಲ್ನಂತಹ ಔಷಧಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸಲು ತಯಾರಿಸಿದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಟ್ಯಾರಿಫ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು 2025 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಜಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಟ್ಯಾರಿಫ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ದೇಶಗಳ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಸುಂಕವಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ35 ಮತ್ತು ಶೇ25 ರಷ್ಟಿದ್ದವು. 2020 ರ ಅಮೆರಿಕ -ಮೆಕ್ಸಿಕೊ-ಕೆನಡಾ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸಿತ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಚೀನಾ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಫೆಂಟನಿಲ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸುಂಕವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಅದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ 20% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಲಿಬರೇಷನ್ ಡೇ ನಂತರ ಚೀನಾದ ಸರಕುಗಳು ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡವು. ಆದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು.
ಚೀನಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ಟೆ, ಆಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳೂ ಈ ಸುಂಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದವು. ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್ ಭಾಗಗಳ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆನಡಾ ಕೂಡ ಯುಎಸ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆದಾರ. ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ತಾಜಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತುದಾರ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಸುಂಕ: ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈರ್ ಬೋಲ್ಸನಾರೊ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರು, ಇದಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಶೇಕಡಾ 10ರ ಮೂಲ ತೆರಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ 50 ಪ್ರತಿಶತವಾಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕವು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಂತಹ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಆಮದಾಗುತ್ತವೆ.
ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶೇ50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ: ಭಾರತವೂ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ಭಾರತದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಬಳಿಕ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಭಾರತವು ಎಲ್ಲಾ ಯುಎಸ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಔಷಧಗಳು, ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದವೆ.
ದೇಶಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಂಕಗಳು ಯಾವುವು?: ಟ್ರಂಪ್ IEEPA ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ವಿಧಿಸಿದ ಆಮದು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಅಧಿಕ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನೂನನ್ನು 1962 ರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 232 - ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉಕ್ಕು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಕಾರುಗಳು, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳು, ಸ್ನಾನಗೃಹದ ವ್ಯಾನಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಹೋಲ್ಟರ್ಡ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 232ರ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ, ಕಾಫಿ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಗೋಮಾಂಸದಂತಹ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಆಮದು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: