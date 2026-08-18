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Explainer: ಏನಿದು ಸೇವ್​ ಅಮೆರಿಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್​​?, ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್​ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದೇಕೆ?!

ಭಾರತೀಯರು ಮತದಾನ ಮಾಡಲು, ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನೀಡುವ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಇರುವ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ.

What is the SAVE America Act and why is there resistance to showing a photo ID for voting
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (AFP)
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By Nirmala Ganapathy

Published : August 18, 2026 at 5:30 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಸೇಫ್‌ಗಾರ್ಡ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ವೋಟರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ (ಸೇವ್​​) ಅಮೆರಿಕ ಆಕ್ಟ್ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್​, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 646 ಮಿಲಿಯನ್​ ಮತದಾರರರಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಈ ಸೇವ್​ ಅಮೆರಿಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್​ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯರು ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನೀಡುವ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಇರುವ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ.

ಇದೀಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಗತ್ಯ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಈ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ತಿರುಚಲು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಟ್ರಂಪ್​ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಟ್​ಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಏನು ಹೇಳತ್ತೆ ಸೇವ್​ ಅಮೆರಿಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್?​: ಮತದಾನಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಾವು ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕರು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮತದಾರರು ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನುಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲ.

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಮತದಾರರು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋ ಆಧಾರಿತ ಇತರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮತದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಫೋಟೋ ಆಧಾರಿತ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯು ಈ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣ ನೀತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ಪೌರತ್ವದ ಭೌತಿಕ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸದ ಹೊರತು, ರಾಜ್ಯಗಳು ಫೆಡರಲ್ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಂತೆ, ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪೌರತ್ವದ ಅಗತ್ಯ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಮತದಾರರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?: ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನಪ್ಪಿದ 2020ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವಾದಗಳ ನಡುವೆ ಟ್ರಂಪ್​, ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2020ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಡನ್ ಅವರ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, 2021ರ ಜನವರಿ 6ರಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಗುಂಪೊಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.

2024ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಗೆಲುವು ಕಂಡು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕವೂ, ಚುನಾವಣಾ ವಂಚನೆಗಳು ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡ್ಡಾಯ ಮತದಾನ ಚೀಟಿ, ಅಮೆರಿಕ ಪೌರತ್ವದ ದಾಖಲಾತಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಮತದಾನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತ: ಭಾರತೀಯರು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಮತದಾನಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಮತದಾನ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಸ್​ ಯುನೈಟೆಡ್​ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಸೆಂಟರ್​ ಪ್ರಕಾರ, 2024ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಂಚೆ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಮತಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಅಂಚೆ ಮತದಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವರು ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವಿರೋಧ ಏಕೆ?: ಅಮೆರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಾತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಟ್​ಗಳು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೇವ್​ ಆಕ್ಟ್​ ಕೇವಲ ಮತದಾನದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೆನೆಟ್​ನ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್​ ನಾಯಕ ಚಕ್ ಷೂಮರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೇವ್​ ಆ್ಯಕ್ಟ್​​ ಇದು ಮತದಾನ ಕಸಿಯುವ ಮಸೂದೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಮತದಾನವನ್ನು ಕಸಿಯಲಿದೆ ಅಥವಾ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ಲೈಸೆನ್ಸ್​ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಂದಣಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಪಾಸ್​ಪೋರ್ಟ್​ಗಳು ಪೌರತ್ವದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಮಸೂದೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮತದಾನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬ್ರೆನ್ನ್​ ಸೆಂಟರ್​ ಫಾರ್​ ಜಸ್ಟೀಸ್​ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್​ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್​ ಸೆಂಟರ್​ ಫಾರ್​​ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂಡ್​ ಸಿವಿಕ್​ ಎಂಗೆಜ್​ಮೆಂಟ್​ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ 9ರಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಅಥವಾ 21.3ಮಿಲಿಯನ್​ ಅಮೆರಿಕನ್​ ನಾಗರಿಕರು ಮತದಾನದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಇದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಠೇವಣಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ (ಸೇಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್) ಇರಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ 38 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಬಳಿ ಇಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿರುವುದು, ನಾಶವಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ಕಳವಾಗಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮುಂದೇನು?: ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯು ಕಾನೂನಾಗಲು ಸೆನೆಟ್​ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಬೇಕು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 218-213 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಈ ಮಸೂದೆಯು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿದೆ.

ಡೆಮಾಕ್ರಟ್‌ಗಳು ಈ ಮಸೂದೆಯು ಮಂಡನೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ವಿಫಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿರುವುದು, ಟ್ರಂಪ್​ಗೆ ಸೆನಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ 100 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು 53 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 60 ಮತಗಳು ಬೇಕೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ 7 ಸಂಸದರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್​ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಈಗ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಸೆನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಸೂದೆಯು ಇನ್ನೂ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಾಗಲೇ, ಮುಂಬರುವ ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸೇವ್ ಅಮೆರಿಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್​​ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 23 ಅಮೆರಿಕನ್ ರಾಜ್ಯಗಳು (ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತ ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ) ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ ಎಂದು ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ವೈಯೋಮಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಜಾರ್ಜಿಯಾದವರೆಗಿನ ರಾಜ್ಯಗಳು 2024ರಿಂದೀಚೆಗೆ, ಮತದಾನಕ್ಕಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಪೌರತ್ವದ ಪುರಾವೆ ಒದಗಿಸುವ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ಮತದಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವ ಫೋಟೋ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ರಾಯಿಟರ್ಸ್‌ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ 'ಸೇವ್​ ಅಮೆರಿಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್'​ ಅಗತ್ಯ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಟ್ರಂಪ್​

TAGGED:

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