ನಾಥು ಲಾ ಪಾಸ್ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ; ಭಾರತ - ಚೀನಾದ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು?
ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಗೆಹರಿಯದ ವಿವಾದಗಳಿದ್ದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟು ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಾಥು ಲಾ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಆಶಾದಾಯಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
Published : August 3, 2026 at 6:13 PM IST
ಭಾರತ- ಚೀನಾ ಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾಥು ಲಾ ಪಾಸ್ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಭಾರತ ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿರುವುದು ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೀಜಿಂಗ್ನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಕ್ರಮ, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗಡಿ ವಿವಾದವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಾರ್ಗದ ಕುರಿತು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಎಎಐಆರ್, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 'ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್'ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಚೀನಿ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಟಿಬೆಟ್ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರದೇಶದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಭಾಗಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೂ ಇದ್ದರು. ನಾಥು ಲಾ ಗಡಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆದಿರುವುದು, ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೀಮಿತ ಸಂಪರ್ಕದ ನಂತರ ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೀಜಿಂಗ್ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
2020ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಇದು 'ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ' ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಜಮಾವಣೆ, ವಿವಿಧ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಿನಿಮಯಗಳ ಸ್ಥಗಿತ ಮತ್ತು ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಪನಂಬಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಕ್ರಮೇಣ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಕಮಾಂಡರ್ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆಗಳು, ಸಮಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ನಾಥು ಲಾ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಗಡಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಸಹಕಾರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಲ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಮಹತ್ವದ ಮುನ್ನಡೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ವಾಸ್ತವ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ನೆಲೆಗೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರವೇ ವ್ಯಾಪಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ನಿಲುವನ್ನು ಭಾರತವು ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಕೂಡ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಗಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಥು ಲಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಜನರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನವದೆಹಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಗೆಹರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಚೀನಾ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾಥು ಲಾ ಕಣಿವೆಯ ಮರು-ತೆರೆಯುವಿಕೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. 1962ರ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ 44 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿತು. 2006ರ ಜುಲೈ 6ರಂದು ಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದರ ಮರು-ತೆರೆಯುವಿಕೆ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಚೀನಾವು ಸಿಕ್ಕೀಂ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಭಾಗವೆಂದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಗಡಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ರಾಜಕೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಸಂಭವಿಸಿತು.
ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಗೆಹರಿಯದ ವಿವಾದಗಳಿದ್ದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟು ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಾಥು ಲಾ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು. 2020ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಾಗ ಈ ನಿರಂತರತೆಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, 2026ರಲ್ಲಿ ಅದು ಪುನಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಭಾರತ ಚೀನಾ ವಾರ್ಷಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಾಥು ಲಾದ ಕೊಡುಗೆ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿದೆ.
ಸೀಮಿತ ಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ, ಕೇವಲ 36 ಅನುಮೋದಿತ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಕೈಮಗ್ಗ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು, ಹೊದಿಕೆಗಳು, ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆಮದು ಸರಕುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಣಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಬೆಣ್ಣೆ, ಬೋರಾಕ್ಸ್, ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳು, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು, ಮೇಕೆಗಳು ಮತ್ತು ರಜಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿಕ್ಕೀಂ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಿಮಾಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗವು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರವು ಜೀವನೋಪಾಯ, ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು, ಉಗ್ರಾಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಪುನರಾರಂಭವು ಭಾರತವು ಗಡಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಂಡೋ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ (ITBP) ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿಯೋಜನೆಯು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳಾ ತುಕಡಿಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಭಾರತ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರ ಗಡಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 2020ರಿಂದೀಚೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿವಾದಿತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೀಂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚೀನಾವು ಸಿಕ್ಕೀಂ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಭಾಗವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇದು ನಾಥು ಲಾವನ್ನು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
ನಾಥು ಲಾ ಗಡಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12-13 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಭೇಟಿಯು ನಡೆದರೆ, ಗಲ್ವಾನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಕ್ಸಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಥು ಲಾ ಗಡಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ನೇರವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಯ ಪುನರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಈಗ ಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆರಂಭದಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಸರಣಿಯು, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವೃದ್ಧಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೋಹರ್ ಪರಿಕ್ಕರ್ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹವರ್ತಿ ಸಂಶೋಧಕಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಥು ಲಾ ಪಾಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸಿರುವುದನ್ನು ಭಾರತ -ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿನ ಹಂತ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಆಶಾವಾದದೊಂದಿಗೆ ಮರುನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡವು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದ ಯಾತ್ರಾ ಮಾರ್ಗವು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮತ್ತು ಈಗ, ಅವರು ಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ಮರು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಿವೆ. ಒಂದು ಹಂತವು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರು.
ವಿಶಾಲವಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿಯು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ನಿರಂತರ ಸಂವಾದ, ವಿಶ್ವಾಸ ವೃದ್ಧಿಯ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧುವಾದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗಾಗಿ ಕ್ಸಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಚೀನಾದ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ವೇದಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ಸಿ ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸುಗಮ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
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