ETV Bharat / international

ಯುದ್ಧ, ದಿನ-9: ಇರಾನ್‌ನ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ

ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋಣ್‌ಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಇ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಇರಾನ್‌ನ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಆವರಿಸಿರಿರುವ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ
ಇರಾನ್‌ನ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಆವರಿಸಿರುವ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 8, 2026 at 5:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ಯುದ್ಧ ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) 9ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಇರಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಬೋರ್ಜ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಳಿ 5 ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ವಿಮಾನಗಳು ಬಾಂಬ್ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 1,200 ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇಂಧನ ಗೋದಾಮುಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ: ಇಂಧನ ಗೋದಾಮುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಇರಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಐದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ದಟ್ಟ ಮಬ್ಬು ಆವರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ
ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ (AP)

ಖಮೇನಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು?: ಮುಂದಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇರಾನ್‌ನ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಮಂಡಳಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದರ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಯಾರನ್ನೇ ಆದರೂ ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ: ಲೆಬನಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬೈರುತ್‌ನ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾಯು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್‌(IRGC)ಯ ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಭಾಗ ಕುಡ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್‌ನ ಕಮಾಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈರುತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಖರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಗ್ರರ ಗುಂಪು ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ, 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ಟಣ ​​ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಆವರಿಸಿದ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ
ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ (AP)

ಇರಾನ್‌ನೆಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ಫೋಟಗಳದ್ದೇ ಸದ್ದು: ಇಂದು ಇರಾನ್‌ನ ಮಧ್ಯ ಯಾಜ್ದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಫೋಟ ಎಂಬುದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕೃತ ಐಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಯಾಜ್ದ್ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದಿದೆ. ಇರಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಇಸ್ಫಹಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸ್ಫೋಟಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದವು.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಣೆ: ಯುಎಇ ಧ್ವಜವಿದ್ದ ಟಗ್‌ಬೋಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಮುಳುಗಿದ ನಂತರ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಮೂವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಕಾರ್ತಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬೋಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಏಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದ ಒಬ್ಬರು ಒಮಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಣೆಯಾದ ಮೂವರಿಗೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ.

ಭೀಕರ ದಾಳಿ
ಭೀಕರ ದಾಳಿ (AP)

ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಕತಾರ್, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಕುವೈತ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಗಡಿ ಕಾವಲುಗಾರರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ 15 ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತಡೆದಿದೆ ಎಂದಿದೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಬಿದ್ದು ಮೂವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಘಟಕಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದೆ.

ದಾಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ದಾಳಿಗೆ ಭಯಾನಕ ಸಿದ್ಧತೆ (AP)

ನಮಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಹೋರಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ- IRGC: ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್‌ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಡೆಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬುದು ಎಂದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅದರ ವಕ್ತಾರರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕೊಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯುಎಸ್ ಹಡಗು ಸಮುದ್ರದ ತಳ ಸೇರಲಿದೆ': ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ; ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 294ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

TAGGED:

IRAN ISRAEL US WAR
IRAN ISRAEL WAR
ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ
WAR UPDATES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.