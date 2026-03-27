ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ: ಯುಎಇನಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸೂಚನೆ
ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : March 27, 2026 at 1:56 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ)ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲೆವೆಲ್ -3 ಪ್ರಯಾಣ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
"ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ದೂತಾವಾಸದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಯಾಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
United Arab Emirates: Our current travel advisory for the UAE is at level 3: reconsider travel. If you choose to remain in the UAE, you should be prepared to shelter in place in a secure location within your residence or another safe building whenever you receive a notification… pic.twitter.com/9VgjWDXBRM— TravelGov (@TravelGov) March 26, 2026
ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಲೆವೆಲ್ -3 ಪ್ರಯಾಣ ಸಲಹೆಯಲ್ಲಿ, ಯುಎಇಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಥವಾ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಂದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.
ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಂಭವನೀಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಭೀತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನೀವು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಬಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನ್ಸುಲರ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಯುಎಇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಸೀಮಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಕೆಲವು ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು (ದೃಢೀಕೃತ) ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಮನ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಭೂ ಗಡಿಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯುಎಇಯ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮನ ನಿಷೇಧಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಜಾರಿಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಅಂತಹ ನಿಷೇಧಗಳ ಅಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಮೆರಿಕ ವೀಸಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ನೀವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ಗಮನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
