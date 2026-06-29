ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.
Published : June 29, 2026 at 9:25 AM IST
ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಕತಾರ್ ರಾಜಧಾನಿ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಇರಾನ್ ಸೇನೆಯ 10 ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇರಾನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರದ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಭಾನುವಾರ ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ನೀಡಿತ್ತು.
ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.
ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಇರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಭಾನುವಾರ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೌಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶನಿವಾರ ಒಮನ್ ಬಳಿ ಒಳಬರುವ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.
"ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವುದು ವಿಳಂಬ ಆಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ" ಎಂದು ಅರಘ್ಚಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಏನನ್ನೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಿಗದಿಯಂತೆ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಪಾಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು.
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