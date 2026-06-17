'ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋಡಿ': ಮೋದಿ ಜತೆ ಮೆಲೋನಿ ನಗೆಚಟಾಕಿ- ವಿಡಿಯೋ
ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಲೋನಿ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋಡಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಗೆಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದರು.
Published : June 17, 2026 at 12:33 PM IST
ಎವಿಯನ್(ಫ್ರಾನ್ಸ್): ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಪರಸ್ಪರ ಕುಶಲೋಪರಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇಟಾಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಅವರ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜತೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಮೆಲೋನಿ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜೋಡಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“Nice to see you again. We are the most famous on Instagram.” 😄🇮🇹🇮🇳— BJP Goa (@BJP4Goa) June 16, 2026
— PM Meloni to PM Modi pic.twitter.com/4BjuBx87N5
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಇಟಾಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮೆಲೋನಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹೋಲುವ ಮೆಲೋಡಿ ಟಾಫಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಯುರೋ ನ್ಯೂಸ್, ಮೆಲೋನಿ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಧೂಮಪಾನ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರಂದು ಟರ್ಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೆಸೆಪ್ ತಯ್ಯಿಪ್ ಎರ್ಡೊಗನ್ ಅವರು ಮೆಲೋನಿ ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಇಲ್ ಫೊಗ್ಲಿಯೊ ಮತ್ತಿತರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಪೊಲಿಟಿಕೊ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ಮೆಲೋನಿ, ಇದೀಗ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮರ್ಜ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ 52ನೇ ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲಗಳು, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಂಟಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ಜಿ7 ನಾಯಕರು ಬದ್ದರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಅಪರಾಧ ಹಣಕಾಸುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಗುಂಪುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಳಗೆ ನುಸುಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಘೋಷಣಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಜಿ7 ನಾಯಕರು ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ಬದ್ದವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿಸಿವೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: