ಹಾರ್ಮುಜ್ನ್ನು 'ಟ್ರಂಪ್ ಜಲಸಂಧಿ' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಇರಾನ್ ನಾಯಕರೂ ಸಂತಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಂಪ್ ಜಲಸಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇರಾನ್ನ ನಾಯಕತ್ವವೂ ಸಂತಸಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : September 10, 2026 at 10:25 AM IST
ಡಲ್ಲಾಸ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗೆ 'ಟ್ರಂಪ್ ಜಲಸಂಧಿ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇರಾನ್ ನಾಯಕರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಲ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಮಧ್ಯಂತರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅಮೆರಿಕ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಜಯ ಗಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸುತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಬೆಳವಣಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಂಪ್ ಜಲಸಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇರಾನ್ನ ನಾಯಕತ್ವವು ಸಂತಸಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ಬಳಿ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅವರ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆವೇ?' ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆನೇ ಹೊರತು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಟ್ರಂಪ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕವು ಘೋಷಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಇದರ ಮೂಲಕ 65 ಬಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಷ್ಟು ತೈಲ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹವು 500 ವರ್ಷಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಾಕಾಗಬಹುದು ಎಂದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಹಾರ್ಮುಜ್ ತೆರೆಯಬೇಕೆ?, ನಮ್ಮ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಷರತ್ತು
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಜರ್ಮನ್ ಸಚಿವ ವಡೆಫುಲ್ ಜತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ಇರಾನ್ನ ಅರಘ್ಚಿ