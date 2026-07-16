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ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು 1.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್​​ ಡಾಲರ್​ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್​!

ಸೇನೆ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆಯ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 1.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"We need it": Trump announces plan to raise US military spending to $1.5 trillion next year
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ (ANI)
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By ANI

Published : July 16, 2026 at 12:04 PM IST

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ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ (ಅಮೆರಿಕ​): ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 1.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್​ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಡಾಲರ್​ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್, ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಸೇನೆ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆಯ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 1.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಬೇಕಿದೆ. ನಮಗೆ ಇದರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೆಚ್ಚವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ವೆನೆಜುವೆಲಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅದು ಕೇವಲ 48 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. ಆ ಯುದ್ಧದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 50 ಪಟ್ಟು, ಅಂದರೆ 50 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇರಾನ್​ ನಾಗರಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮೊದಲು ಟೆಹ್ರಾನ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ನನಗೆ ಗಡುವುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಫಾಕ್ಸ್​ ನ್ಯೂಸ್​ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲೂ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್​, ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೇಜಿನ ಬಳಿಗೆ ಮರಳದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್‌ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ನಾವು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.

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