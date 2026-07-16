ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು 1.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್!
ಸೇನೆ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆಯ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 1.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : July 16, 2026 at 12:04 PM IST
ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ (ಅಮೆರಿಕ): ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 1.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಸೇನೆ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆಯ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 1.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಬೇಕಿದೆ. ನಮಗೆ ಇದರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೆಚ್ಚವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ವೆನೆಜುವೆಲಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅದು ಕೇವಲ 48 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. ಆ ಯುದ್ಧದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 50 ಪಟ್ಟು, ಅಂದರೆ 50 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇರಾನ್ ನಾಗರಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮೊದಲು ಟೆಹ್ರಾನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ನನಗೆ ಗಡುವುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲೂ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೇಜಿನ ಬಳಿಗೆ ಮರಳದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ನಾವು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.
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