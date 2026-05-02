ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ದ ಶುರುವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ; ಇರಾನ್ ಸೇನೆ
ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಮೆರಿಕ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : May 2, 2026 at 3:27 PM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಇರಾನ್): ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಣ ಯುದ್ದ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಖತಮ್ ಅಲ್ ಅನ್ಬಿಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಸರ್ದಾರ್ ಅಸಾದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫಾರ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಕುಸಿತ ತಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಾವು ಶಸ್ತ್ರ ಸನ್ನದ್ದವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಫಾರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪುರಾವೆಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ತನಿಖಾ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕುವೈತ್ನ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬುಹ್ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇರಾನಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶವೂ ಬಹುತೇಕ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಎಂಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 16 ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಒಮನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ದಿಗ್ಬಂಧನದಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ಗೆ ಸುಮಾರು 4.8ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತೈಲ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗಲು ಇರಾನ್ಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ, ಹಡಗು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೂಡಾ ರವಾನಿಸಿದೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಜಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ತೈಲ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನುಮೋದಿತ ಕಡಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಳಿ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಈ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ.
