ETV Bharat / international

ಜಪಾನ್​​ನಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ: 4,400 ಮೀಟರ್​​ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನೆಗೆದ ಬೂದಿ, ಹೊಗೆ

ಸ್ಫೋಟ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಕಾಗೋಶಿಮಾ, ಕುಮಾಮೊಟೊ ಮತ್ತು ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೂದಿ ಬೀಳುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿ ನೀಡಿದೆ.

Volcano in Japan's Sakurajima erupts,
ಜಪಾನ್​ ನಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ (ANI)
author img

By ANI

Published : November 17, 2025 at 9:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಟೋಕಿಯೊ, ಜಪಾನ್​: ನೈಋತ್ಯ ಜಪಾನ್‌ನ ಕಗೋಶಿಮಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಕುರಾಜಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. 4,400 ಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ಚಿಮ್ಮಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಯೋಡೋ ನ್ಯೂಸ್ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಘಟನೆಯ ನಂತರವೂ ಸ್ಫೋಟ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಕಾಗೋಶಿಮಾ, ಕುಮಾಮೊಟೊ ಮತ್ತು ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೂದಿ ಬೀಳುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವು - ನೋವಿನ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ 12:57ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಿನಾಮಿಡೇಕ್ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 4,000 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚಿಮ್ಮಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರಣಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳು ಹಾರಿ ಹೋದ ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪೈರೋಕ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹರಿವುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಜಪಾನಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಕುರಾಜಿಮಾ, ದೇಶದ ನೈಋತ್ಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವೀಪವಾದ ಕ್ಯುಶುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಸುಮಿ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವೀಪವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 1914 ರ ಲಾವಾ ಹರಿವು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಭೂ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಎಂದು ಕ್ಯೋಡೋ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ದೊಡ್ಡ ಮೌಂಟ್ ಫ್ಯೂಜಿ ಸ್ಫೋಟದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುವೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಡಿಯೋ 1707 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆಗಳು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

3,776 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಜಪಾನ್‌ನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿಪತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಫೀಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮೌಂಟ್ ಫ್ಯೂಜಿ 300 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೋಕಿಯೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ನಿವೃತ್ತ ತೋಶಿತ್ಸುಗು ಫ್ಯೂಜಿ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಮೌಂಟ್ ಫ್ಯೂಜಿ ಪ್ರತಿ 30 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಹಸೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ನ.17ರಂದು ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ

ನಮ್ಮ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ

TAGGED:

4400M HIGH PLUME
VOLCANO ON SAKURAJIMA IN KAGOSHIMA
ಜಪಾನ್​ ನಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ
VOLCANO IN JAPAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ: ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನ.14 ರಿಂದ ಡಿ.02ರವರೆಗೆ ಸರ್ಪಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇರಿ ಈ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ!

ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ನ.16ರಂದು RSS ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ

11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​

2 ಟನ್​ ತೂಕ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊದಲ ಆಲ್ -ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಾಸೆರಾಟಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.