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ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ: ವೈರಲ್​ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದರ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಸೇಫ್​

ಕೆಸರುಮಯ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನ ನಡುವೆ ಹಸಿರು ಮನೆ, ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಸರಣಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.

ವೈರಲ್​ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದದ ಹಸಿರುವ ಮನೆ
ವೈರಲ್​ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದದ ಹಸಿರುವ ಮನೆ (Viral Video)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2026 at 8:17 PM IST

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ಕಠ್ಮಂಡು, ನೇಪಾಳ: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಪ್ರವಾಹದ ನಡುವೆ ಹಸಿರು ಮನೆ, ಆ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಸಿಲುಕಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್​ ಆಗಿರುವ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.

ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಠಾತ್​ ಪ್ರವಾಹ ತಂದ ವಿನಾಶವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು, ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಮೃತದೇಹಗಳು, ಬದುಕುಳಿದವರ ಅಸಹಾಯಕತೆ, ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಸರುಮಯ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನ ನಡುವೆ ಹಸಿರು ಮನೆ, ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಸರಣಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋದಾಗ, ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಸಿರು ಮನೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆ ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.

​ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೈರಲ್ ಆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಹಸಿರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.

ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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