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ಉಕ್ರೇನ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೌಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ಸೇಫ್​, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ನಾಪತ್ತೆ

ಭಾರತದ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೌಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರು ಇದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

INDIAN VESSEL ATTACKED
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 26, 2026 at 7:44 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಒಡೆಸಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗು ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕೀವ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2022 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಒಡೆಸಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಎಂವಿ ಎಜಿಎನ್ ರಾಗ್ನರ್ ನೌಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಒಡೆಸಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಎಂವಿ ಎಜಿಎನ್ ರಾಗ್ನರ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೌಕೆ ಜುಲೈ 25 ರಂದು ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಬ್ಬರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿದೆ. ಇತರೆ ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣ, ಘಟನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಥವಾ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಇದ್ದರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.

2022ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದ ಬಂದರಾದ ಒಡೆಸಾ, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗು ಸಾಗಣೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ.

ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯರು ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕಾನ್ಸುಲರ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

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TAGGED:

INDIAN VESSEL
UKRAINE ODESA PORT
ಒಡೆಸಾ ಬಂದರು
ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೌಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
INDIAN VESSEL ATTACKED

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