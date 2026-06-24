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ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ: ಅಮೆರಿಕ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಫಲಿತಾಂಶ - ಆಧಾರಿತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೆಥನಿ ಪೌಲೋಸ್ ಮಾರಿಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

US Deputy Assistant Secretary Bethany Poulos Morrison
ಅಮೆರಿಕದ ಉಪ ಸಹಾಯಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆಥನಿ ಪೌಲೋಸ್ ಮಾರಿಸನ್ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 24, 2026 at 12:31 PM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ​: ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ತುಂಬಾ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಉಪ ಸಹಾಯಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆಥನಿ ಪೌಲೋಸ್ ಮಾರಿಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಡಯಾಸ್ಪೊರಾ ಸ್ಟಡೀಸ್ (ಎಫ್‌ಐಐಡಿಎಸ್) ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಫಲಿತಾಂಶ - ಆಧಾರಿತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಮಾತುಕತೆ ನೋಡಿದರೆ, 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ, ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು, ಭಾರತದ 1.4 ಶತಕೋಟಿ ಜನರ ಬಲವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 500 ಬಿಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ 'ಮಿಷನ್ 500' ಗುರಿಯತ್ತ ಆಡಳಿತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಂದು ಅವರು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದೀರ್ಘವಾದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಗುರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ನಡುವೆ ಆದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ನಾವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಸರಕುಗಳ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು 149 ಶತಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು 2024 ರಿಂದ 20 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಫ್ತು ಮಾತ್ರವೇ ಶೇ. 9.8 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆವೇಗವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ ಅವರು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವತ್ತ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ತುರ್ತಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾರಿಸನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೇಮೀಸನ್ ಗ್ರೀರ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಮಂಗಳವಾರ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನ್ಯಾಯಯುತ, ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗ್ರೀರ್

TAGGED:

AMERICA INDIA TRADE DEAL
DONALD TRUMP
PM NARENDRA MODI
BETHANY POULOS MORRISON
US TRADE DEAL WITH INDIA

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