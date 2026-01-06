ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್​ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ

ETV Bharat / international

ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್​ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್​ ಅವರನ್ನು ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.

ಕ್ಯಾರಕಸ್(ವೆನಿಜುವೆಲಾ)​: ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆ ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೊಡ್ರಿಗಸ್​​, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೋವಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಿಲಿಯಾ ಫ್ಲೋರ್ಸ್​​ ಅವರ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.

ಕ್ಯಾರಕಸ್​ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎಡಪಂಥೀಯ ನಾಯಕ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ರೊಡ್ರಿಗಸ್​ ಮಡುರೊಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶಾಸಕಾಂಗದ ಹೊರಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಸೆರೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತು. ಮಿಲಿಟರಿ ಕೂಡ ರೊಡ್ರಿಗಸ್​​ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ.

ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್​ಗೆ ಅವರ ಸಹೋದರನಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಾರ್ಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಸಹೋದರ, ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಮೊರೊಸ್ ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತರಲು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. 56 ವರ್ಷದ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಡುರೊ ಪುತ್ರ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಗುಯೆರಾ ಕೂಡ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 283 ಶಾಸಕರು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಶೇಕಡಾವರು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಬಹುಪಾಲು ಸದಸ್ಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮಚಾದೊ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

