ETV Bharat / international

ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ಗೆ ನೊಬೆಲ್​ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದಕವನ್ನು ನೀಡಿದ ಮರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾಡೋ!

ಮರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾಡೋ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ನೊಬೆಲ್​ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪದಕವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಟ್ರೂಥ್​​ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Donald Trump and Maria Corina
ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಹಾಗೂ ಮರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ (ANI)
author img

By ANI

Published : January 16, 2026 at 10:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಡಿಸಿ: ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ, ಹಾಗೂ ನೊಬೆಲ್​ ಶಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಮರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾಡೋ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ತಮಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ನೊಬೆಲ್​ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಶ್ವೇತಭವನದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮಚಾಡೋ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಅನನ್ಯ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಮನ್ನಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದಕವನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಾಗಿ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್​ ಮಾಫಿಯಾಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ನಿರಂಕುಶ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಹಾಗೂ ಮರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾಡೋ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾಡೋ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ನೊಬೆಲ್​ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಟ್ರೂಥ್​ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್​ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶಾಟ್​ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್​ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾಡೋ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವ ಮಚಾದೊ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಳೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಗುರತಿಸಿ, ಮರಿಯಾ ಅವರು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ನೊಬೆಲ್​ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸನ್ನಿವೇಶ. ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವರದಿಗಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​, ಮರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾಡೋ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ದೇಶದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಚಾಡೋ, ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ನಾಯಕ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ದೇಶ ಗೆದ್ದ ಅಮೆರಿಕ: ಕೇವಲ ಅರ್ಧಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಪತ್ನಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದೇಗೆ? ತಯಾರಿ ಹೇಗಿತ್ತು?

TAGGED:

US PRESIDENT DONALD TRUMP
ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​
ನೊಬೆಲ್​ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಮರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾದೊ
MARIA CORINA MACHADO

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.