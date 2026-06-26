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ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಭೂಕಂಪ - ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 235ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿ ಸಿಲುಕಿದ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ: ಮುಂದುವರಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಗುರುವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 235 ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

Venezuelan Acting President thanks world leaders for assistance
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಭೂಕಂಪ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 188ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ (ANI/AP)
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By ANI

Published : June 26, 2026 at 6:55 AM IST

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ಕ್ಯಾರಕಾಸ್, ವೆನೆಜುವೆಲಾ: ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪನದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕನಿಷ್ಠ 235ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಪಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ವಿಶ್ವನಾಯಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಅವರ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಹಾಗೂ ಸಂತಾಪಗಳಿಗೆ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕ್ಸ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಜನರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಜನರಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ನೀಡಲು ಕೆನಡಾ ಸರ್ಕಾರವು ಸಿದ್ಧ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೀಕರ ದುರಂತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಧಾವಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮೂದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಕೋಸ್ಟರಿಕಾ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಾರಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸ್ಪೇನ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪೆಡ್ರೊ ಸ್ಯಾಂಚೆಜ್ ಅವರಿಗೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರೂಬಿಯೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಾವು ವರ್ಜೀನಿಯಾದ ಫೇರ್‌ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೌಂಟಿ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ನಿಂದ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಲಾ ಗೈರಾದಿಂದ ರಾಜಧಾನಿ ಕ್ಯಾರಕಾಸ್‌ವರೆಗಿನ ನಗರಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಗುರುವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 235 ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

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TAGGED:

DEATH TOLL RISE
VENEZUELA EARTHQUAKE
KILLED AT LEAST 188 PEOPLE
ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 188ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
EARTHQUAKE DAMAGE

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