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ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅವಳಿ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 6,000 ಅಧಿಕ; ರೊಡ್ರಿಗಸ್​

ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ 7.2 ಮತ್ತು 7.5 ತೀವ್ರತೆಯ ಅವಳಿ ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 200 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ.

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ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಅವಳಿ ಭೂಕಂಪ (AFP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 4, 2026 at 10:54 AM IST

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ಕ್ಯಾರಕಸ್​ (ವೆನೆಜುವೆಲಾ): ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಜೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅವಳಿ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ 6,125 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಾರ್ಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ 7.2 ಮತ್ತು 7.5 ತೀವ್ರತೆಯ ಅವಳಿ ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 200 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಇದೀಗ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕುರಿತಾದ ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 5,546 ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಸುಮಾರು 17,000 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂತ್ರಸ್ತರು ತಮ್ಮವರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅವಶೇಷಗಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರಂತದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 1,400 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲಾ ಗುವೈರಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಜೋಸ್ ಅಲೆಜಾಂಡ್ರೊ ಟೆರಾನ್ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ತಜ್ಞರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 10,000 ಮಂದಿ ಇರಬಹುದು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾದ 190 ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲದೇ, 16,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಕಂಪಗಳ ನಂತರ ಲಾ ಗ್ವೈರಾ ಮತ್ತು ಕರಾಕಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 24,000 ಜನರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಡಿಗೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ: ಈ ನಡುವೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಕಾನೂನೊಂದಕ್ಕೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಸಂಸದರು ಶುಕ್ರವಾರ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರು. ಭೂಕಂಪದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಡಪಂಥೀಯ ಚಾವಿಸ್ಟಾ ಆಡಳಿತ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 4,00,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಂಗಾಮಿ ನಾಯಕಿ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವರ್ಷಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಭೂಕಂಪ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 4,000 ಮನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡರೊ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಹಂಗಾಮಿ ನಾಯಕಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್​​, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನ ನಿಕಟ ನಿಗಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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