ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 2,645ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: 12,666 ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಿಬಿರಗಳ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೂ ಆಗಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 6,462 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 86,117 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 4, 2026 at 7:24 AM IST
ಕ್ಯಾರಕಾಸ್, ವೆನೆಜುವೆಲಾ: ಜೂನ್ 24 ರಂದು ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅವಳಿ ಭೂಕಂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 2,645 ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, 12,666 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಿಬಿರಗಳ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೂ ಆಗಿರುವ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 6,462 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 86,117 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 885 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. 189 ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದವರಿಗೆ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 59 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪಗಳ ನಂತರ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 890 ಪಾಶ್ಚಾತ್ ಕಂಪನಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ ಎಂದು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 3,305 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು 29,567 ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಜೂನ್ 24 ರಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪಗಳ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೋಕಾಚರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ, ಇಂದು ಸಂಜೆ 6:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಏಳು (7) ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೋಕಾಚರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಬುಧವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 24ರಂದು ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ 7.5 ಮತ್ತು 7.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಎರಡು ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ ಹಲವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾ ಗುಯಿರಾದಲ್ಲಿ 13, ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು, ಮಿರಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಕ್ಯಾರಬೊಬೊದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಯಾರಾಕುಯ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರಿದಂತೆ 25 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಿಬಿರಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಭೂಕಂಪ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೀಡಿತ ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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