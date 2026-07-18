ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ 5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಾವು: ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 5069ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
Published : July 18, 2026 at 10:21 AM IST
ಕ್ಯಾರಕಾಸ್, ವೆನೆಜುವೆಲಾ: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ವೆನೆಜುವೆಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಅವಳಿ ಭೂಕಂಪಗಳು 5,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 24 ರಂದು 7.2 ಮತ್ತು 7.5 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯವಾದ ಲಾ ಗುಯಿರಾವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದವು.
ಈ ವಿಪತ್ತುಗಳು 5,069 ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವು ಎಂದು ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವುನೋವುಗಳು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ನಂತರ, ಮಧ್ಯಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಭೂಕಂಪ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯಿಂದ (IMF) $346 ಮಿಲಿಯನ್ ನೆರವು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ 16,740 ರಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದ ಸುಮಾರು 20,000 ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ.
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ಭೂಕಂಪಗಳ ನಂತರದ ತುರ್ತು ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗಾಗಲೇ $300 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಾನವೀಯ ಸಹಾಯಧನ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಲಾ ಗುಯಿರಾದಲ್ಲಿ, 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, 190 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ.
ಲಾ ಗುಯಿರಾ ನಗರದ ಪ್ಲಾಯಾ ಗ್ರಾಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರೊ ಒಕಾಂಡೊ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ತನ್ನ ಪುತ್ರರ ಜಾಗವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ಬದುಕುಳಿದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 24ರಂದು ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ 7.5 ಮತ್ತು 7.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಎರಡು ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು.
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ-ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 7.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ: ಈ ನಡುವೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ-ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 7.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣದ ಹಾನಿಯ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಕ್ವಿಲ್ಸ್ ಸೆರ್ಡಾನ್ನಿಂದ ನೈಋತ್ಯಕ್ಕೆ 48 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (30 ಮೈಲುಗಳು) ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಇರುವ ಭೂಕಂಪವು 7.3 ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ಜಿಎಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ನಗರದಿಂದ ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ವರೆಗೆ ಅದರ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಸಾವುನೋವು ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ವರದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ.