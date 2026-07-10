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ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಭೀಕರ ಅವಳಿ ಭೂಕಂಪ: ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 3,889ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅವಳಿ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 3,889ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 6,462 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

Death Toll From Venezuela's Twin Quakes Rises To 3,889
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅವಳಿ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳು (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 10, 2026 at 10:59 AM IST

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ಕ್ಯಾರಕಾಸ್: ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 24ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಅವಳಿ ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 3,889 ತಲುಪಿದೆ. ಭೀಕರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ 16,740 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪಗಳು 17,907 ಜನರನ್ನು ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ. ಸುಮಾರು 18,000 ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾರ್ಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 6,462 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭೂಕಂಪಗಳ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,142 ಕಂಪನಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 28 ದೇಶಗಳು ವೆನೆಜುವೆಲಾಗೆ ತುರ್ತು ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, "ಸಹಾಯಹಸ್ತ ನೀಡಿದ ದೇಶಗಳು, ವಿಶ್ವದ ಜನರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಒಂಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಜನರು ಇತರೆ ದೇಶಗಳ ಸ್ನೇಹಪರ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ, ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Death Toll From Venezuela's Twin Quakes Rises To 3,889
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅವಳಿ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಕಟ್ಟಡ (AP)

ಭೂಕಂಪಗಳ ನಂತರದ ತುರ್ತು ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು $300 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಾನವೀಯ ಸಹಾಯಧನ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಲಾ ಗುಯಿರಾದಲ್ಲಿ, 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, 190 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ.

ಲಾ ಗುಯಿರಾ ನಗರದ ಪ್ಲಾಯಾ ಗ್ರಾಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರೊ ಒಕಾಂಡೊ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ತನ್ನ ಪುತ್ರರ ಜಾಗವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ಬದುಕುಳಿದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜೂನ್​ 24ರಂದು ಕ್ಯಾರಕಾಸ್‌ನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ 7.5 ಮತ್ತು 7.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಎರಡು ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 2,645ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: 12,666 ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

TAGGED:

VENEZUALA TREMOR CASUALTIES
VENEZUELA EARTHQUAKE DEATHS
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಭೂಕಂಪ
VENEZUELA
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