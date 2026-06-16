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ಸ್ವಿಟ್ಜರ್​ಲ್ಯಾಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್​ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್-ಇರಾನ್​ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ: ಟ್ರಂಪ್​

ಭಾನುವಾರ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಆಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರದ ಬಳಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜೆ.ಡಿ.ವ್ಯಾನ್ಸ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Vance to lead US team to ink Iran peace deal in Switzerland: Trump
ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ.ವ್ಯಾನ್ಸ್ (AFP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 16, 2026 at 10:42 AM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಯುಎಸ್ಎ)​: ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ.ವ್ಯಾನ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಗ ಸಹಿ ಹಾಕಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ ಟೈಮ್ಸ್​ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಬ್ಬರೂ ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾಲೋಚಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್​, ಜೂನ್​ 19ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಹಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಜರಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ​ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು, ಭಾಗಿಯಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಒಪ್ಪಂದದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲವೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವ್ಯಾನ್ಸ್​, ಭಾನುವಾರವೇ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಆಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರದ ಬಳಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಕತಾರ್​ ವಹಿಸಿದ್ದವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್​ಗೆ ಪುನರ್​ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಹರಿವಿನ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವ್ಯಾನ್ಸ್, ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಹಣವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಶದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ, ಗಲ್ಫ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು ಎಂದರು.

ಟೆಹ್ರಾನ್‌ಗೆ ನೇರ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡಿಗಾಸೂ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.

ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಶುಕ್ರವಾರ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ನಿಯೋಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಡುವಿನ ಸಭೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದ್ದು, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಭಾರಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

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TAGGED:

US IRAN PEACE DEAL
US IRAN WAR
TRUMP
VANCE TO LEAD US TEAM

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