ವ್ಯಾನ್ ಗಾಗ್ ಕಲಾಕೃತಿ 'ಚಾಟೈಗ್ನಿಯರ್ಸ್ ಎನ್ ಫ್ಲ್ಯೂರ್ಸ್' ದಾಖಲೆಯ 190.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಮಾರಾಟ!
Van Gogh Painting Chataigniers en fleurs Sell: ಜರ್ಮನ್ ಪ್ರಕಾಶಕ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಫಿಷರ್ ಅವರು 1909ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಅದನ್ನು 1936ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು.
Published : November 19, 2026 at 2:05 PM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್(ಅಮೆರಿಕ): ಡಚ್ ಪೋಸ್ಟ್ - ಇಂಪ್ರೆಷನಿಸ್ಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾನ್ ಗಾಗ್ ಅವರ ವಿವಾದಿತ ಮೇರು ಕಲಾಕೃತಿ 'ಚಾಟೈಗ್ನಿಯರ್ಸ್ ಎನ್ ಫ್ಲೂರ್ಸ್'(Chestnut Trees in Blossom, ಹೂಬಿಟ್ಟ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್ ಮರಗಳು) ಬುಧವಾರ ದಾಖಲೆಯ 190.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ ಹರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆ ಸೋಥೆಬಿಸ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಕಲಾಕೃತಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ, ನಾಜಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಯಹೂದಿ ಮಾಲೀಕರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರನ ನಡುವೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. 1890ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆವರ್ಸ್-ಸುರ್-ಒಯಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ 'ಚಾಟೈಗ್ನಿಯರ್ಸ್ ಎನ್ ಫ್ಲೂರ್ಸ್' ಡಚ್ ಪೋಸ್ಟ್-ಇಂಪ್ರೆಷನಿಸ್ಟ್(Dutch post-Impressionist) ಕಲಾವಿದ ವ್ಯಾನ್ ಗಾಗ್ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹರಾಜಾದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕಲಾಕೃತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಾನ್ ಗಾಗ್ ಅವರ 1888ರ "ಆರ್ಚರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೈಪ್ರೆಸ್ಸ್" ವರ್ಣಚಿತ್ರವು 2022ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ 117.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ವ್ಯಾನ್ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಯ ಇದುವರೆಗಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಏನಿದು ಕಲಾಕೃತಿಯ ವಿವಾದ?: ಪ್ರಭಾವಿ ಜರ್ಮನ್ ಪ್ರಕಾಶಕರಾದ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಫಿಷರ್ 1909ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಟೈಗ್ನಿಯರ್ಸ್ ಎನ್ ಫ್ಲೂರ್ಸ್(Chataigniers en fleurs) ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು 1936ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹಿಂದಿನ ಮಾರಾಟವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಫಿಷರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ನಾಜಿಗಳ ಅಡಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬರ್ಲಿನ್ ಮೂಲದ ವಕೀಲ ಗುನ್ನಾರ್ ಸ್ಕ್ನಾಬೆಲ್, ಸೋಥೆಬಿಸ್ಗೆ ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಕುಟುಂಬವು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವಿಯರ್ - ಅರಿಯೆಟಾ ಕುಟುಂಬವು 1975ರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅರ್ಧ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಸೋಥೆಬಿಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾನ್ ಗಾಗ್ ಅವರ 'ಚಾಟೈಗ್ನಿಯರ್ಸ್ ಎನ್ ಫ್ಲೂರ್ಸ್' ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವಿಯರ್ - ಅರಿಯೆಟಾ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ವಿಗ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಫಿಷರ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಂಶಸ್ಥರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೋಥೆಬಿಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು AFP ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಸೋಥೆಬಿಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ವಿಯರ್-ಅರಿಯೆಟಾ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮಾತುಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾಜಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಫಿಶರ್ ಕುಟುಂಬ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಗಿಸೆಲಾ ಬರ್ಮನ್ ಫಿಶರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫಿಷರ್ ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೋಥೆಬಿಸ್ ಹೇಳಿದೆ.
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