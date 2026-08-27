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ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್​; ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್​​

ಇರಾನ್​ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ದ ನೌಕೆ ಲಿಂಕನ್​ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸತತ 250 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

USS Abraham Lincoln Will Stop In Thailand On Its Way Home
ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್​ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 27, 2026 at 1:00 PM IST

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ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ (ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ ​): ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕಠಿಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಯುಎಸ್‌ಎಸ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಯು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​​ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಥಾಯ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್​ ಯುದ್ದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ದ ನೌಕೆ ಲಿಂಕನ್​ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸತತ 250 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್​ ನೌಕೆಯ ದೀರ್ಘ ನಿಯೋಜನೆಯ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು.

ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​​ನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಸುರಸಂತ್ ಕೊಂಗ್ಸಿರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಲಿಂಕನ್​ ನೌಕೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಮೊದಲು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​​ನಲ್ಲಿ ತಂಗಲಿದೆ. ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ ತೀರದ ತಂಗುವಿಕೆಯು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಗ್ರೂಪ್​ಗೆ ಸೇರಿದ ಮೂರು ಹಡಗುಗಳು ಪೂರ್ವ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೇನಾ ಕವಾಯತುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಯಲ್ ಥಾಯ್ ನೌಕಾಪಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಯೋಜನೆಯು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಮರು ಪೂರಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು.

ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಡಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ ನೌಕೆಯ ನಿಲುಗಡೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೋರಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ತಗ್ಗಿದ್ದರೂ, ನೌಕಾಪಡೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್​ ವಿಮಾನವಾಹಕ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದ ಇರಾನ್​: ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ

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LINCOLN WILL STOP IN THAILAND
USS ABRAHAM LINCOLN

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