ಉಷಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ: ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ಥ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರವಾಗದಿದ್ದರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ವ್ಯಾನ್ಸ್, ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 1, 2025 at 11:39 AM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ : ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಉಷಾ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವರು ನನ್ನಂತೆಯೇ ಯೋಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ. ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹದ ಬಗೆಗಿನ ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಉಷಾ ನಾನು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋದ ವಿಷಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಳಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ "ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಸ್ಸಿನ ಕೆಳಗೆ ಎಸೆಯುವುದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ." ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು.
ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವ್ಯಾನ್ಸ್, "ಎಂತಹ ಅಸಹ್ಯಕರ ಕಾಮೆಂಟ್, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಜನರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು TPUSA ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಳು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಳು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಳು ಮತಾಂತರ ಹೊಂದುವ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ: "ಅವಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರಂತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧದಂತೆ ಅವಳು ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ನೋಡುವಂತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ USA ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದರು.ಈ ವೇಳೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು, ಜೆ. ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಷಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅಂತರ್-ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ವಲಸೆ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ಉಷಾ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
''ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನನ್ನ 10,000 ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಉಷಾ ನಾನು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋದ ವಿಷಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಳಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ನೋಡುವಂತೆಯೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಹೀಗಿದ್ದೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ಥ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರವಾಗದಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
