ಇರಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಲಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಳೆದು ತೂಗುತ್ತಿರುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​

ಇದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ಮಾರಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾದೀತು ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

DONALD TRUMP
ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ (AP)
By PTI

Published : January 14, 2026 at 7:56 AM IST

ಲಂಡನ್​: ತನ್ನ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅಳೆದು ತೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಟ್ರಂಪ್​ ಇನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವ ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ಮಾರಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾದೀತು ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್​ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಖಂಡನೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೈಬರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಇತಿಹಾಸವು ಭಾರೀ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​, ಇರಾನ್​ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಮೇಲೆ 25 ಶೇ. ಸುಂಕ ದರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸುಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.

ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ನೇರ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸದೆ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಘೋಷಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್

ಇರಾನ್‌ನ ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ "ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಾವು" ಮತ್ತು "ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಸಾವು" ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಚಳವಳಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಅಡಿಪಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನಾಂಗೀಯ ಕುರ್ದಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನ ಮಟ್ಟದ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಾಗರಿಕ, ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿವೆ. ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗಳು ಇರಾನ್ ರಾಜ್ಯವು ಆ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬರೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೇಶೀಯ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಠಿಣವಾದ ದಮನವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

1953 ರ ನೆರಳು ಅನೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಸಹ ಅಮೆರಿಕದ ನೇರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 1953 ರಲ್ಲಿ ಸಿಐಎ ಬೆಂಬಲಿತ ದಂಗೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗ ಇರಾನ್‌ನ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಸದ್ದೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿ ಶಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೆಜಾ ಪಹ್ಲವಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು.

ದಂಗೆಯ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ದಮನ, ರಾಜಕೀಯ ಪೋಲೀಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಇರಾನಿಯನ್ನರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಇರಾನಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇರಾನ್‌ನ ದೇವಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುಸಿತವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಟ್ರಂಪ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ - ಆಡಳಿತಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬಾಹ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರೀಕೃತ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ನವೀಕರಣದ ಬದಲು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

US PRESIDENT DONALD TRUMP
ಇರಾನ್​ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​
IRAN PROTEST
IRAN NATIONWIDE PROTESTS

