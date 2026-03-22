48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ತೆರೆಯಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ: ಇರಾನ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 22, 2026 at 8:37 AM IST|
Updated : March 22, 2026 at 8:46 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ(ಯುಎಸ್ಎ): ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಇರಾನ್ ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅದರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾನುವಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇರಾನ್ಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ 48 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀಡಿದ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ನ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ನಾಶಪಡಿಸಲಿವೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮೊದಲು ಇರಾನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾವರದೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಟ್ರುಥ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಮತ್ತು ಅದರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಇರಾನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಾಳಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತಗೊಳಿಸಲಿವೆ-ಇರಾನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್: ಇರಾನ್ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ಇರಾನ್ನ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಸಯ್ಯದ್ ಮಜೀದ್ ಮೂಸಾವಿ, ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆ ಆಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಾಳಿಯ ಅಲೆಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತಗೊಳಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು, ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಇರಾನಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂಬರುವ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಡಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಜಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಲಿವೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ದಕ್ಷಿಣದ ಆಕಾಶ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಗಳಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ: ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ಡಿಮೋನಾ ಹಾಗು ಅರಾಡ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ವಾಯುರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭೇದಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಈ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಮಾಣು ಕಾವಲು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಐಎಇಎ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಯಮ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಡಿಮೋನಾ ನಗರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಐಎಇಎಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನೆಗೆವ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾಣು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಐಎಇಎ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಸ್ರೇಲ್ನ ವಾಯುರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭೇದಿಸಿ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಗಳ ನೆಲೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ; 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ