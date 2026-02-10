ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಶೇ.19ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ; ಜವಳಿ ಮೇಲೆ ವಿನಾಯಿತಿ
ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಮಾತುಕತೆಯ ಬಳಿಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಶೇ.19ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ.
Published : February 10, 2026 at 11:36 AM IST
ಢಾಕಾ(ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ): ಅಮೆರಿಕದ ಜತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಳಿಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೇಲೆ ಶೇ.19ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೆಲವು ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾರು ಬಳಕೆಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪು ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಪರ ನಿಲುವಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಯೂನಸ್, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಂತರ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಿದ್ದ ಉಡುಪುಗಳ ರಫ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕ ಪಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಬೂಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಶೇಖ್ ಬಶೀರ್ ಉದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ (ಯುಎಸ್ಟಿಆರ್) ಜೇಮಿಸನ್ ಗ್ರೀರ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಗೋಧಿ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾವುದು. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು, ಅಮೆರಿಕ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಂದ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ದೈತ್ಯ ಬೋಯಿಂಗ್ನಿಂದ 25 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು 30,000-35,000 ಕೋಟಿ ಟಾಕಾ (ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕರೆನ್ಸಿ) ವೆಚ್ಚದ್ದಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ಬ್ಯೂರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತನ್ನ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ.20ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ.15ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದರು.
